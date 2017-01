Další ohnisko ptačí chřipky: v Lověšicích na Přerovsku

Přerov – V Olomouckém kraji se vyskytlo první ohnisko ptačí chřipky – nebezpečný virus byl zjištěn u chovatele drůbeže v místní části Přerova Lověšicích. Na pět set kusů drůbeže musel nechat utratit soukromý chovatel Dalibor Kubík, který v areálu své recyklační firmy chová slepice a kachny. Pracovníci krajské veterinární správy spolu s hasiči nakažená zvířata likvidovali během soboty.

,,Slepice mi začaly zdechat už v pátek. První den jich uhynulo asi třicet, byly apatické a chovaly se divně, po nich následovaly další kusy. Obrátili jsme se na veterinární správu, a ta odebrala vzorky. Za pár hodin nám volali, že jsou pozitivní," řekl.

Se svou přítelkyní prý celou noc chystali drůbež na likvidaci.

„Chováme přes čtyři sta slepic a kolem dvaceti kačen. Ty, co byly na stromech, jsme odchytili a pozavírali do klecí. Podle mě nákazu přitáhly divoké kačeny z Přerova, které k nám zalétávají. Odjinud to přijít nemohlo," pokrčil rameny chovatel.

Drůbež během soboty likvidovali pracovníci krajské veterinární správy, kterým pomáhali hasiči.

„Na místě jsou tři jednotky – z Přerova, Olomouce a Prostějova se specializací na tuto činnost. Provádíme bezpečnostní opatření pro následný převoz drůbeže do kafilérie," vylíčil krajský mluvčí hasičů Zdeněk Hošák, který byl na místě.

Pracovníci veterinární správy utratili na 433 slepic a 14 kachen.

„Úhynů drůbeže bylo v tomto chovu asi šedesát, ale utracen musel být celý. Areál firmy v Lověšicích, kde bylo zjištěno ohnisko, je obehnaný páskou. Bylo vyhlášeno ochranné pásmo a kolegové budou příští týden postupně obcházet domácnosti a zjišťovat, zda chovatelé nemají nemocnou drůbež," popsal šéf Krajské veterinární správy v Olomouci Aleš Zatloukal. Lidé budou upozorněni, aby tyto případy nahlásili.

Ptačí chřipka není přenosná na člověka, ale lidé by rozhodně neměli chytat uhynulé ptáky, pokud je najdou třeba ve volné přírodě.

„Hlavními nositeli nákazy jsou v současné době vodní ptáci, kteří se vyskytují na rybnících, řekách nebo vodních nádržích. Protože je tuhá zima a ptáci jsou oslabení, virus se aktivizuje," vysvětlil.

V Olomouci zjistili už dříve ptačí chřipku u uhynulé volně žijící labutě. Pokud jde ale o volně žijící ptactvo, ohnisko ani dozorové zóny se nevyhlašují.

Obyvatelé místní části Přerova Lověšic, které jsme oslovili, buď o potvrzeném ohnisku ptačí chřipky vůbec nevěděli, nebo je tato zpráva překvapila.

„Lidi tu mají slepice na dvorku, ale zatím nikde v rozhlase nehlásili, jestli se nás to týká," divila se jedna z místních Antonie Novotná.

„Mám čtyři slepice, tak si je určitě zabezpečím. Nechci, abych o ně přišel," poznamenal jiný z obyvatel. Předsedkyně výboru místní části v Lověšicích Eva Hrutkaiová čeká na další pokyny veterinární správy a města.

„Každý tady má doma nějakou slepici, takže čekáme, jaké kroky město podnikne. Zatím je tato zpráva čerstvá a vyhodnocujeme, jaký bude mít dopad na drobné chovatele," podotkla.

Veterináři už odeslali na rozbor i další vzorky z uhynulých ptáků, a to z Jesenicka a Prostějovska, a čekají na výsledky. V pondělí vyhlásí v oblasti ochranné a dozorové pásmo a sejdou se se starosty obcí, kterých se opatření dotknou.

Ptačí chřipka se v České republice objevila na začátku letošního roku po deseti letech. Chovatelé mohou dostat od státu za vybité kusy náhradu, musejí však o ni požádat do šesti týdnů od utracení zvířat. Kvůli nákaze platí zákaz pořádání výstav ptáků, komerční chovatelé nesmějí ptactvo mít ve volném výběhu, jinak jim hrozí až dvoumilionová pokuta.

