Od Velkého pátku bude díky teráriu na Modré džungle na dosah

Anakonda žlutá, hroznýš královský a madagaskarský, krajta diamantová nebo kobercová, plivající kobra, kajman, ještěři, chameleoni, želvy, barevné žabičky pralesničky, jedny z nejkrásnějších obojživelníků vůbec, které jsou Indiány využívány k výrobě otrávených šipek a šípů pro lov.

To jsou ve stručnosti obyvatelé zbrusu nového Terária Modrá, jediného na Moravě, které vzniklo v suterénu bývalého hotelu U Velehradu, který před dvěma roky přestal sloužit svému účelu.

„Bývalý a pomalu chátrající hotel, koupila společnost Skanzen Modrá a dala mu zvenčí i v interiérech nový kabát. Majitele společnosti Karel Mareček oslovil svého kamaráda Karla Zavadila, který se tři desítky let zabývá chovem plazů, aby v něm vybudoval terárium," uvedl Josef Hájek, ředitel hotelu Skanzen Modrá. A to se třiapadesátiletému chovateli plazů z Veselí nad Moravou povedlo. Terárium bude slavnostně otevřeno na Velký pátek. V provozu pak bude další z moderských lákadel pro děti a dospělé, a to archeoskanzenu, Živé vody a hotelu skanzen, po celý rok.

„Návštěvníci najdou v teráriu na 120 živočichů. Těmi nejmenšími jsou sklípkani, největší terárium bude obývat kajmana a čtyřmetrová anakonda žlutá, zatím nejdelší had, kterého tu budu chovat," prozradil Veselan Karel Zavadil, který k obživě svých terarijních živočichů chová také malé hlodavce a hmyz.