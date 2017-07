OBRAZEM: Vysvědčení rozdáno, prázdniny začaly. Podívejte se

Trošku nervozity, ale i těšení. Na většině základních a středních škol ve Zlínském kraji dostali v pátek žáci svá vysvědčení. V kraji je v současnosti 258 základních a 66 středních škol, které v tomto školním roce navštěvovalo téměř 73 tisíc žáků.

Kroměříž – Výsledky své celoroční práce poslední červnový pátek zúročili školáci z většiny škol na Kroměřížsku: výjimkou nebyla ani ZŠ U Sýpek v Kroměříži, také tam si někteří převzali svá vysvědčení poprvé a jiní naopak naposled.

A nejemotivnější loučení se školním rokem patří tradičně právě prvním a devátým třídám. Především děti z prvního stupně byly včera jako vyměněné.

„Konec roku je krásný a vždy byl. Přestože se toho vždycky trochu bojím, nakonec ten den dopadne dobře. Najednou jsou všechny děti hodné a milé, přestože třeba ještě den předtím zlobily. Je to taková hodinka pravdy, kdy si uvědomí, že to není jen o učení, ale že tu mezi sebou máme třeba i nějaké citové vztahy," usmála se učitelka třídy 1.A Michaela Možná.

Na těch nejmenších žáčcích ji dojímá i pokrok, kterého si po celém roce nejde nevšimnout.

„Je to dojemné pro mě i pro ně samotné. Pokud mohu mluvit za svou třídu, tak zvládli první rok všichni moc dobře a je na nich vidět, jak vyspěli a to i po sociální a citové stránce. Třeba přestali plakat, nebo se o sebe umí víc postarat. Po tom roce to jsou skoro až jiné osobnosti," dodala.

Samotní žáci navíc uznávají, že je škola baví.

„Moc se mi tu líbí, měl jsem samé jedničky. Nejvíc mě baví tělocvik, nejmíň zase český jazyk. Už se ale těším na prázdniny, to pojedeme k babičce a k moři," plánuje třeba sedmiletý Josef Pokorný.

A podobně to vidí i jeho spolužačka.

„Měla jsem samé jedničky a nejvíc mě baví taky tělocvik. Co mě moc nebaví, je matematika. My hned zítra odjíždíme na dovolenou, kde bude vířivka, sauna, vnitřní a venkovní bazén s tobogánem. A pak ještě pojedeme k moři. Po prázdninách se ale těším i druhé třídy," souhlasila šestiletá Hana Vondrušková.

Pro vedení školy znamená ovšem vysvědčení spoustu starostí.

„Vnímám to jako velmi hektické a náročné období, kdy končí jedna etapa a dostáváme se do druhé. Určitě to tedy beru spíš pracovně, než jako nějaký začátek prázdnin," povzdechla si ředitelka školy Eva Šílová.

Předávání vysvědčení v ZŠ Sýpky v Kroměříži

Předávání vysvědčení v Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti

Předávání vysvědčení v Základní škole Tlumačov

Předávání vysvědčení v ZŠ Kvítková ve Zlíně

Předávání vysvědčení v ZŠ Fryšták

Své poslední vysvědčení si odnesli žáci 9.A třídy Základní školy Trávníky

Předávání vysvědčení v Základní škole Integra Vsetín

Předávání vysvědčení v Základní škole Valašská Polanka

Předávání vysvědčení v Základní škole Leskovec

Zlínský kraj zřizuje celkem 99 škol a školských zařízení. Téměř polovinu z nich tvoří střední školy, kterých je 46, přičemž součástí sedmi z nich je zároveň vyšší odborná škola a ve čtyřech případech je střední škola spojena s jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky.

Zaměření krajem zřizovaných středních škol je velmi pestré – od gymnázií a obchodních akademií, přes průmyslové, uměleckoprůmyslové, zdravotnické nebo hotelové školy, až po odborná učiliště.

Kraj dále zřizuje také dvacet základních uměleckých škol, osmnáct základních a mateřských škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dvanáct dětských domovů, jednu konzervatoř, jednu pedagogicko-psychologickou poradnu a jednu plaveckou školu.

Celkový počet žáků základních škol ve školním roce 2016/2017 činil 49 254 (pro srovnání: školní rok 2015/2016 – 48 700, školní rok 2014/15 – 48 000). Počet žáků vycházejících letos z 9. ročníku základních škol je 4 542 (loni 4 790, předloni 4 750).

Celkový počet žáků středních škol ve Zlínském kraji ve školním roce 2016/17 dosáhl v denním studiu výše 23 589 (školní rok 2015/16 – 23 600, školní rok 2014/15 – 23 750). Počet žáků vycházejících letos ze středních škol je 5 561 (loni 5 560, předloni 5 890). (ex)