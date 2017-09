První školní den na vesnici a ve městě. Podívejte se

Svěrák a Uhlíř versus Josef Kajetán Tyl, školní hřiště versus sál uherskohradišťského Klubu kultury a projekt za šest milionů korun v porovnání s plány za několik desítek milionů.

I takovou optikou by se dalo nahlížet na první školní den, který v pondělí 4. září zahájili děti, učitelé a představitelé obcí jak na Základní škole v Hradčovicích, tak na Základní škole UNESCO v Uherském Hradišti.

„Letos bych chtěl přivítat na čtyřiatřicet prvňáčků, což je dost slušné číslo pro naši oblast. Těm budou přichystány ve škole dvě třídy a také zbrusu nová přístavba naší školy,“ uvedl na školním hřišti v Hradčovicích tamní starosta Jan Popelka.

V rámci projektu za částku okolo šesti a půl milionu se v Hradčovicích vybudovaly nové šatny, prostory pro družinu, moderní kuchyně, ale i jedna třída. Veskrze vesnickou atmosféru začátku školního roku doprovázel místní rozhlas, který sto dvaceti nastoupeným dětem zahrál i hit od dua Svěrák-Uhlíř, jakým je písnička Zavolejte stráže.

Naopak v zaplněném sále Klubu kultury v Uherském Hradišti na zahájení školního roku rodiče s dětmi povstali, aby si mohli v tichosti vyslechnout státní hymnu a posléze také krátký úvodní proslov ředitele Základní školy UNESCO Jana Vorby.

„Děvčata a chlapci. Jsem moc rád, že vás zde znovu vidím po letních prázdninách. Doufám, že jste si je užili, odpočinuli si od školy a jste nyní připravení absolvovat deset měsíců mnohdy náročné práce.

Letos poprvé zahajujeme zvlášť první a druhý stupeň, protože je nás celkem k dnešnímu dni šest set čtyřicet,“ pronesl před zaplněným sálem Jan Vorba.

Zvlášť také přivítal žáky prvních tříd, které letos Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti otevírá tři. Do lavic každé z nich usedlo dvacet prvňáčků. Mimo jiné připomněl místostarosta Hradiště Zdeněk Procházka komplikace, které už letos na konci roku potkají některé z dětí.

„Začne se s dlouho plánovanou opravou vnitřních rozvodů, sociálek a řešit se bude také bezbariérovost celé školy. Výuka tak bude už v červnu tohoto školního roku částečně narušena,“ dodal Zdeněk Procházka.

Škola začala. Malá prvačka se nejvíce těšila do družiny

„Těšila jsem se strašně moc, ráno jsem ani nemohla dospat,“ zářila čerstvá školačka Laura Jančová, která bude navštěvovat 1. A na ZŠ Sportovní v Uherském Hradišti. Jak sama řekla, začátek školní docházky byl pro ni dodatečným dárkem k sedmým narozeninám, které oslavila poslední srpnový den.

„Počítat už umím do stovky. A na jaký předmět se nejvíc těším? Na družinu,“ usmála se bezelstně malá školačka.

Takových příběhů se na ZŠ Sportovní událo v pondělí 4. září čtyřiašedesát. Předně tolik prvňáčků tady totiž letos přivítali.

„Jsme rádi, že je o naši školu zájem, potvrzuje to, že jdeme správnou cestou. Vedle prvňáků k nám ještě přišlo několik desítek žáků do vyšších ročníků,“ pochlubil se ředitel školy Milan Melichárek.

Možná ještě nervóznější než děti byli v první školní den jejich rodiče.

„Ty pocity jsou velmi zvláštní. Zaprvé si vybavuji, jak jsem sem sám chodil, ale samozřejmě člověk především vnímá, že jeho malá princezna dělá další velký životní krok,“ nechal se slyšet Vít Valenta, který společně s manželkou přivedl dceru Viktorii.

Některé z maminek dokonce použily kapesníčky.

„Musím se přiznat, že jsem dojatá. Nemyslela jsme si, že k tomu dojde, ale musela jsem zamáčknout slzu,“ usmívala se Miroslava Zlatá, která přišla se synem Ivanem.

Velkou premiéru ovšem zažívali nejen šesti či sedmiletí caparti, ale také někteří z učitelů.

„Už jsem učila sice minulý rok, to jsem ale měla páťáky, což už jsou velké děti. Prvňáčky budu mít poprvé a už se na to strašně těším. Těším se na nové zážitky, na nové zkušenosti s dětmi,“ prozradila Taťána Vráželová, která na ZŠ Sportovní povede 1. C.

Přiznala, že se (nejen) na první den pečlivě připravovala. „Se zkušenějšími kolegy jsem všechno důkladně konzultovala.“

Pozdravit prvňáčky i ostatní žáky přišel i hradišťský místostarosta Ivo Frolec.

„Už je to půl století, co jsem já nastupoval do školy. Moc dobře si ale vzpomínám, že jsem měl rozporuplné pocity. Byl jsem sice smutný z toho, že skončilo volno, svoboda a bezstarostnost, na druhou stranu jsem se ale těšil do školy, kde jsem měl spoustu kamarádů. Věřím, že se vám v této krásné, moderní škole, která patří k nejlepším nejen v Uherském Hradišti, bude líbit a budete do ní chodit rádi. Přeji vám hodně úspěchů,“ prohlásil Ivo Frolec.

Jelikož škola podporuje rozvoj malých sportovců, žáky přišli pozdravit i prvoligoví fotbalisté 1.FC Slovácko Petr Reinberk a Vlastimil Daníček.