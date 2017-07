Obce po roce opět vyvěsí moravskou vlajku. Starostové její podobu neřeší

Moravská vlajka zavlaje 5. července na úřadech ve čtyřech až pěti desítkách obcí v okolí Uherského Hradiště. Do akce s názvem „Za vyvěšování moravské vlajky", jejímž iniciátorem je spolek Moravská národní obec, se celkem zapojí stovky obcí.

Moravská vlajka. Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Dlouhodobý spor panuje v otázce správné podoby vlajky.

„Za jedinou zákonem ustavenou vlajku Moravy považujeme červeno-žlutou, protože ji v roce 1848 schválil zemský sněm,“ uvedla místopředsedkyně Moravské národní obce Lenka Holaňová, která dodala, že názory instituce podpořil i vexilolog Roman Klimeš.

Již dříve se ale proti této interpretaci postavil historik Vladimír Růžek.

„Moravská národní obec činí ze své iniciativy kontroverzní aktivitu. Při zobrazování moravského znaku až do začátku 20. století převažovalo tradiční modré pole. Funkcionáři prosazováním červeno-žluté varianty v historickém kontextu vyjadřují separatistické záměry," komentoval Vladimír Růžek.

Většina obcí na Slovácku ale stejně volí červenožlutou variantu. Je tomu tak například v Bánově, ovšem podle starosty Marka Mahdala to nemá žádnou souvislost se snahou o oddělení Moravy. Gesto vyjadřuje pouze historickou příslušnost k Moravě.

I přes rozpory ohledně vzhledu vlajky je podle představitelů iniciativy nejdůležitější samotný akt vyvěšení. Jestli se obce rozhodnout pro červeno-žlutou, nebo modrou variantu, není až tak podstatné. Podobně smýšlejí i starostové zapojených obcí.

„Vlajku vyvěsíme stejně jako každý rok. Myslím, že je správně se přihlásit k tomu, že žijeme na Moravě a jsme Moravané. Považuji ale za zbytečné, aby se řešilo, jaká vlajka má být. Pokud by spory o barvu vlajky přetrvávaly, je možné, že skončíme s tradicí vyvěšování,“ sdělil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar, který doplnil, že používají červeno-žlutou variantu.

Moravskou vlajku na svátek svatých Cyrila a Metoděje nachystají i ve Strání a v Hluku.

„Lidé se zde cítí být více Moravany než Čechy,“ prozradil starosta Hluku Martin Křižan.

K zúčastněným se naopak nepřidá Uherské Hradiště.

„Rada města nevyhověla žádosti o vyvěšení moravské vlajky. Do akce jsme se nezapojili ani v předchozích letech, považujeme to za historicky neopodstatněné. A to i z důvodu nejasností kolem podoby vlajky,“ řekl mluvčí hradišťské radnice Jan Pášma.

Diskuze o správné podobě vlajky se nelíbí ani Aleši Mergentalovi, který je starostou Velehradu. Právě tam se opět uskuteční tradiční cyrilometodějské slavnosti.

„Máme červeno-žlutou variantu, protože se podle nás používá více. Je nám to ale jedno. Pokud odborníci rozhodnou s konečnou platností, že správná je jiná varianta, koupíme ji. Jde nám primárně o vyjádření historické sounáležitosti Velehradu k Moravě,“ poznamenal Aleš Mergental.

Některé obce mají dokonce raději obě vlajky.

„Moravskou vlajku vyvěsíme. Dávno jsme si to odsouhlasili, takže letos navazujeme na tradici. K dispozici máme obě, takže zatím nevíme, jestli použijeme červeno-žlutou, nebo modrou,“ zakončil starosta Slavkova Libor Švardala. (bart)