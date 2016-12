O polovinu dražší stočné? Nedakonice mají problémy s čističkou odpadních vod

Nedakonice – Osmdesáti tisícovou pokutu musela uhradit obec Nedakonice České inspekci životního prostředí (ČIŽP) za vodu nedostatečně přečištěnou tamní čističkou odpadních vod (ČOV). Ta má totiž už dávno za sebou ta nejlepší léta, avšak radnice zatím marně usiluje o dotace, které by jí mohly pomoct v její opravě či ve vystavění nového čisticího systému.

Nad Nedakonicemi se tak vznáší příslovečný Damoklův meč v podobě dalších pokut od ČIŽP za provozování čističky. Pokud by však zastaralá technologie přestala sloužit, mohlo by dojít až ke skokovému zdražení stočného pro Nedakoňany.

„Zdražování by určitě nepotěšilo nikoho u nás v obci. Na čističce pracuje obecní zaměstnanec, který by se o její chod měl postarat. Bohužel o problému víme a čekáme, co vedení bude dělat, protože problémy s odpady jsme avizovali už dříve," stěžovala si na zbytečné otálení obce Monika Šebková z Nedakonic.

Doposud tak obyvatelé platí tarifně za stočné 972 korun ročně. Bez funkční ČOV by tak částka mohla vzrůst až na 1500 korun. „Faktem je, že je čistička na hraně své životnosti a funguje pouze za velkého úsilí pracovníků obce. Bohužel se nám v minulém roce nepodařilo získat dotace na její opravu, nicméně letos o ně opět žádáme, tak uvidíme," uvedl Nedakonic Jaromír Klečka.

Květnové rozbory inspekce životního prostředí opakovaně ukázaly, že vypouštěné vody z ČOV nesplňují základní parametry. K první obdržené pokutě se tak mohou připojit další, protože obci zatím nezbývá nic jiného, než čističku i nadále provozovat. „Pokud nedostaneme dotaci, budeme rozhodovat, zdali nevystavit čističku z vlastních zdrojů. To by však rozpočet obce zatížilo na několik let dopředu, takže zatím spoléháme na pomoc státu," vysvětlil Jaromír Klečka.

Odhadovaná cena nového systému ČOV by se totiž mohla vyšplhat v přepočtu až do výše kolem deseti až dvaceti milionů korun. Největší zatížení pro kanalizaci přitom představují majitelé septiků a vinaři. „Přestože opakované kontroly po květnových rozborech další znečištění neprokázaly, její provoz hodláme i nadále sledovat. V případě opakovaného vypouštění odpadních vod v rozporu s povolením, je možné uložit pokutu až do výše pěti milionů korun," dodala mluvčí ČIŽP Jana Jandová.