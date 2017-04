O další opravy aquaparku v Hradišti se postará samo město

Zhruba před půl rokem přistál zastupitelům Uherského Hradiště na stole dopis od zhotovitele tamního Sportovně relaxačního centra (dále jen aquaparku) společnosti Unistav Construction.

V něm mimo jiné kvůli sporům o opravy stále se objevujících závad odstoupila stavební společnost od smlouvy s městem. Přestože vedení Uherského Hradiště tehdy odstoupení od smlouvy neuznalo, samo se nyní rozhodlo o ukončení spolupráce se stavební společností. Stávající závady v plaveckém areálu už bude opravovat ze svého rozpočtu.

„Dubnová rada města rozhodla o tom, že město odstupuje od smlouvy o dílo mezi Hradištěm a společnosti Unistav a následně budeme požadovat vyrovnání po stavební firmě. Odstoupili jsme proto, abychom mohli opravovat vady, které aquapark stále tíží. Sama společnost totiž přestala vyvíjet úsilí o jejich nápravu,“ řekl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Nejzávažnějšími problémy, které nadále plavecký areál sužují, jsou podle Stanislava Blahy nefungující vzduchotechnika a prosakování vody skrz podlahy. „Město bude nadále chtít penále za nedodržení termínů při dílčích opravách, které činily osmnáct milionů korun, nicméně každým dnem narůstají, takže se budou znovu vyčíslovat. Dále budeme chtít zaplatit rozdíl mezi tím, co jsme si na začátku projektu zaplatili a co jsme ve výsledku od zhotovitele dostali,“ objasnil Stanislav Blaha. Na možné komplikace v dalším postupu města upozornili opoziční zastupitelé.

„Přestože rozhodnutí chápu, nejsem z něj nadšený. Nyní totiž bude muset město vynakládat vlastní prostředky na opravy aquaparku a může trvat několik let, než je získá zpátky od Unistavu. Faktem ale je, že jsme jako kontrolní skupina byli nedávno navštívit provozní zázemí koupaliště a jeho stav je tristní,“ poznamenal zastupitel Antonín Seďa (ČSSD).

Naopak Jan Zapletal (ANO) chce vyčkat na závěry odborné studie, kterou si před časem Hradiště kvůli opakujícím se závadám objednalo. „Domnívám se, že pokud některé vady byly zhotovitelem několikrát bezúspěšně opravovány, musí být chyba také zčásti na straně projektanta. Právě to by měl prozradit odborný posudek města, do něhož jsem však ještě neměl možnost nahlédnout,“ informoval.

Samotná firma Unistav Construction se odmítla k položeným dotazům vyjádřit. „Pro nás je vaše sdělení zcela novou informací, na kterou nemůžeme bezprostředně a pod tlakem okamžitě reagovat. Omlouváme se, ale v tomto okamžiku vám nemůžeme dát jinou odpověď,“ sdělila Marcela Nevrtalová ze sekretariátu Unistav Construction.

Uherské Hradiště otevřelo venkovní část aquaparku v červnu 2011. Zkušební provoz kryté části začal v prosinci 2010. Celá stavba přišla na 236,7 milionu korun bez DPH. Je to o 28,4 milionu více oproti částce, za kterou měl vítěz veřejné soutěže aquapark postavit. Složitou stavbu provázely problémy, stavebníci odvedli řadu víceprací, při předání se vyskytla také řada závad, které dodavatel musel odstranit.