Novinkou Kabelkového veletrhu v Hradišti bude dětský koutek

ROZHOVOR / Už několik let pořádá charitativní akci s názvem Kabelkový veletrh nestátní nezisková organizace Naděje. Předloni jej spolu se Slováckým deníkem poprvé uskutečnila také v Uherském Hradišti. Hlavní pořadatelský úvazek má na svých bedrech Renata Zezulková.

Podrobnosti o třetím ročníku Kabelkového veletrhu, který se uskuteční už v pondělí 24. dubna od 15 do 18 hodin ve vstupu do Slováckého divadla, prozradila čtenářům Deníku v následujícím rozhovoru.



Už potřetí se letos stanou vstupní prostory Slováckého divadla velkou prodejnou darovaných kabelek. Vloni se jich tam shromáždilo na 1800 kusů, myslíte, že se letos podaří shromáždit stejný počet, nebo doufáte v pokoření hranice 2000 kabelek?

Mám radost, že akce je čím dál populárnější, že lidé nosí kabelky, pořádají pro nás sbírky, prostě pomáhají. Loňský ročník byl velmi úspěšný, co se týká počtu sebraných kabelek i výtěžku. Zda se nám ho podaří překonat se ukáže v pondělí.

Potěšilo mne, že po loňské zkušenosti, kdy se jako dobrovolnice zapojily do prodeje, letos bez váhání souhlasily s mediální podporou a i přes pracovní vytížení se zapojí jako dobrovolnice. Návštěvníci je tak opět potkají v pondělí na Kabelkového veletrhu.Mezi naše věrné příznivce patří Jitka Hlaváčová, která podpořila první ročník darováním kabelky. Společně s dalšími kolegy je pravidelnou návštěvnicí veletrhu, ale i akcí pořádaných naším Dobročinným obchodem.Z loňského veletrhu se nám podařilo doplnit dílnu o další potřebné vybavení. Zvláště pak výtvarné potřeby, materiál k výrobě keramiky a drobný nábytek. Výtěžek letošního veletrhu věnujeme na vybavení dřevařské dílny v Uherském Hradišti. Nový program bude sloužit především (ale nejen) našim klientům – mužům. Programy doplňujeme a rozšiřujeme dle potřeb našich klientů

Kabelkový veletrh

Novinkou pro nakupující a návštěvníky letošního Kabelkového veletrhu v Uherském Hradišti bude po zkušenosti z předchozích ročníků dětský koutek.Kabelkový veletrh je benefiční akce do které se rok od roku zapojuje více a více partnerů, dobrovolníků, dárců i nakupujících, prostě lidí ochotných pomáhat a přispívat na dobrou věc. Vyjmenovat je všechny by zabralo jedno vydání Slováckého deníku. Všem bez rozdílu patří naše velké poděkování. Bez nich bychom tuto náročnou benefiční akci nezvládli. S radostí můžu konstatovat, že je jich více než těch, kteří za Kabelkovým veletrhem vidí jen levný nákup.

24. dubna 15.00 - 18.00 hodin, foyer Slováckého divadla v Uherském Hradišti

sběrná místa: Dobročinný obchod Naděje (Masarykovo náměstí 21, UH), Slovácký deník (Havlíčkova 160, UH), Akropolis, rodinné centrum (Stará Tenice 1195, UH), Kohel, s.r.o - dámská a panská móda (Františkánská 172, UH), Centrum pro matky s dětmi Beruška (Panská 24, Kunovice), Sport park Rybníček (Salašská 371, St. Město), Květiny Klofáčová (Brněnská 371, St. Město), Turistické a informační centrum (Národní třída 36, Hodonín)

Otrokovická Naděje je velkým poskytovatelem sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením. Naše sociálně terapeutická dílna v Uherském Hradišti právě rozšiřuje své programy. Kromě výtvarného programu je to například program zaměřený na nakupování a vaření. Bezesporu největší ohlas mělo zavedení tzv. úklidového programu – je tady totiž velká šance, že klienti by v budoucnu mohli nalézt zaměstnání právě v úklidových pracích. Jedním z takových míst, kde naši klienti našli uplatnění je Dobročinný obchod Naděje, o který je zájem enormní. Programy vycházejí z potřeb našich klientů a my klademe velký důraz na to, aby byly zaměřené na kontakt s běžným a přirozeným prostředím, aby se naši klienti setkávali s lidmi, učili se s nimi komunikovat a spolupracovat. Právě na podporu těchto aktivit bychom chtěli využít výtěžek letošního veletrhu.

Renata Zezulková: Je jí 48 let a bydlí v Otrokovicích. Má dvě dospělé děti. Původním vzděláním je učitelka v mateřské škole. Tomuto povolání se věnovala jen krátce. Dvacet let pracovala v administrativě a státní správě. V Naději působí třetím rokem na pozici fundraiser.