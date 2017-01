Nové jízdní řády nutí cestující čekat v mrazu. Stěžují si i strojvedoucí

Slovácko /HLASUJTE V ANKETĚ/ – „Takový paskvil jsem v jízdních řádech nezažil za čtyřicet let, co s vlaky Českých drah jezdím," kroutil hlavou jednašedesátiletý strojvedoucí Josef Prát z Vések. On i jeho mladší kolega dvaačtyřicetiletý Martin Urbánek podpořili kritický názor Mileny Hauerlandové. Ta upozorňuje na nedostatky v nových jízdních řádech pro rok 2017 platných od začátku loňského prosince.

dnes 19:00 SDÍLEJ:

Fotogalerie 8 fotografií Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michael Lapčík

„Nově je jednou z hlavní přestupních stanic při průjezdu Uherským Brodem zavřené nádraží v Újezdci. Nikdo nerozumíme tomu, proč musejí lidé přesedat v místě, kde je zavřena nádražní budova, a tak se cestující nemají při čekání kam schovat," táže se Josef Prát. CESTUJÍCÍ ČEKAJÍ V MRAZU I DESÍTKY MINUT Právě nesnesitelné čekání v zimě či dobíhání na spoj v Újezdci jsou přitom hlavními problémy, nad nimiž se Milena Hauerladnová pozastavuje. „Všem chytrákům, kteří vymysleli přesedání v Újezdci i těm, kteří se podílejí na neustálých vlakových zpožděních bych přála, aby stáli každé ráno na studeném a temném nádraží, v zimě, o 10 minut déle, s vidinou, že poběží do práce dva kilometry do kopce jen proto, že jim ujel navazující spoj," opřela se do nových jízdních řádů Milena Hauerlandová. INFORMOVALI JSME Nádraží v Uherském Brodě je druhé nejhezčí v republice Strojvůdci však odmítají nést za situaci odpovědnost. „Jedním vlakem nově neustále pendlujeme na trase Újezdec-Bylnice a zpátky, přičemž na přehození nápravy v Bylnici máme pár minut, takže když se jednou zpozdíme, máme skluz už celý den," reagoval Martin Urbánek. Mít pár minut zpoždění s vlakem z Bojkovic by tak podle něj znamenalo, že přípojný vlak v Újezdci lidem ve většině případů ujede. Na zastávce bez sociálek, v zimě a mrazu tak čekají cestující i několik desítek minut. ČTĚTE TAKÉ Trnem v oku je řadě lidí v Hradišti špatně fungující městská hromadná doprava Důvody změny jízdních řádů se pokusila vysvětlit mluvčí Českých drah Monika Bezuchová. „V tomto případě rozhodlo Ministerstvo dopravy, které určilo, že rychlíky Praha – Luhačovice pojedou o půl hodiny dříve. Kvůli tomu byl z jízdního řádu vyřazen kolidující přímý spoj Staré Město – Bylnice a nahrazen kratším spojem Újezdec – Bylnice," popsala Bezuchová situaci. Podrobněji o ní promluvila mluvčí Zlínského kraje Renata Janečková. „Změna dálkového spoje Praha – Luhačovice o půl hodiny dříve rozvrátila nejen linku Staré Město – Bylnice, ale také vynikly problémy na tratích Přerov – Břeclav či Otrokovice – Vizovice. Přestože jsme vyjádřili nesouhlas, ministerstvo spoj ponechalo v novém čase z důvodu konfliktu s komerční dopravou," prohlásila Janečková. ZNOVUOTEVŘENÍM ČEKÁRNY SE BUDEME ZABÝVAT O otevření nádražních hal rozhoduje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). „Výpravní budova v Újezdci je uzavřená již od léta, kdy z objektu odešli poslední zaměstnanci. Nádraží je zcela neobsazené. Její zpřístupnění je podmíněno dohledem, přesto jsme v minulém roce nezaznamenali stížnosti, což se patrně novým jízdním řádem změnilo," prozradila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. Zároveň připustila, že znovuotevření čekárny je technicky možné. „Budeme se touto možností zabývat, nicméně jeho zpřístupnění by znamenalo rozsáhlou úpravu interiéru," dodala Kateřina Šubová.

Autor: Vojtěch Trubačík