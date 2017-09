Nové hodiny u radnice doplní ve Starém Městě ještě jedny na náměstí

Od dob revoluce mohli řidiči projíždějící hlavní křižovatkou ve Starém Městě či chodci míjející tamní radnici kontrolovat svoji dochvilnost na sloupových hodinách stojících naproti tamního obchodního domu.

Volně stojící hodiny ukazující všem míjející staroměstskou křižovatku čas už v jejich původní podobě nikdo nenajde. Radnice se je rozhodla nahradit ciferníky za částku přes sto tisíc korun.Foto: Google maps

Dříve soukromou iniciativu v instalaci a údržbě hodin sloužících jako reklamní poutač však na začátku letošního září převzala staroměstská radnice, která staré a ve svém chodu nepříliš spolehlivé ciferníky vyměnila za zbrusu nové, jež vyšly na částku přes sto tisíc korun. Do konce roku pak chce vedení města pořídit ještě jedny, a to na náměstí Velké Moravy.

„Soukromému nájemci jsme vypověděli smlouvu a dnes již nepříliš dobře udržované hodiny jsme nahradili novými. Mnohem větší investici, řádově okolo půl milionu korun, však plánujeme letos na náměstí Velké Moravy, kde chceme do konce roku vztyčit druhé,“ poodkryl další plány starosta Starého Města Josef Bazala.

V případě hodin na náměstí by mělo jít navíc o architektonický skvost tematicky navazující na historii Velké Moravy. „Zakázka už je ve výrobě. Jejich ciferník by měl být opřen o sloup vysoký zhruba čtyři metry připomínající tři pruty Svatoplukovy. Jejich umístění by pak mělo být uprostřed vydlážděného kruhu na náměstí,“ dodal Josef Bazala.