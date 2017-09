Neoprávněně si vyplatil odstupné, viní Podolí bývalého starostu

Zdá se, že ještě neskončily dny posledního zúčtování v Podolí s pěticí pučistů, která se rozhodla v červenci minulého roku odvolat do té doby úřadující starostku Janu Rýpalovou a nahradit jí dvojicí Jaromír Hastík a Miroslav Křižka.

Miroslav Křižka. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Blanka Malušová

Přestože se protestujícím obyvatelům podařilo dovést obec do předčasných komunálních voleb v květnu letošního roku, v nichž suverénně zvítězila Alternativa pro Podolí odvolané starostky Jany Rýpalové, dodnes neustala jejich aktivita namířená proti iniciátorům červencového převratu.

Bývalý starosta Miroslav Křižka tak má v současnosti na krku obvinění z neoprávněného čerpání obecních peněz, tehdejší zastupitelka Eva Dokoupilová zase čelí nařčení v souvislosti s místem, kde nechala postavit oplocení svého pozemku. Oba však jakoukoliv svoji vinu odmítají.

„V roce 2010 schválili zastupitelé Miroslavu Křižkovi odstupné, protože skončil ve funkci starosty, nicméně hned po volbách jím byl opět zvolen. Odstupné náleží ovšem pouze starostovi, který ve funkci skončil, a to u Křižky nenastalo,“ sdělil podrobnosti ke kauze Jiří Trávníček bydlící v Podolí, který trestní oznámení na Miroslava Křižku podal.

Sám také upozornil obec na plot Evy Dokoupilové, který podle jeho zjištění má údajně stát částečně na pozemku jeho bývalé ženy a na pozemku obce bez stavebního povolení.

„Eva Dokoupilová má zezadu svých pozemků oplocení, které však stojí v hloubi obecních pozemků, jež spadají do nadregionálního biocentra Hluboček. Poté, co jsem tuto skutečnost zjistil v půli roku 2016, podala bývalá žena podnět na stavební úřad kvůli černé stavbě. Od té doby se kauza s Dokoupilovou táhne,“ uvedl Jiří Trávníček.

Problémy s oplocením potvrdil i stavební úřad v Kunovicích.

„Mohu potvrdit, že v současnosti vedeme s manželi Dokoupilovými dodatečné řízení pro povolení černé stavby, stejně jako to, že kus jejich plotu podle geodetického výměru leží až tři metry na obecních pozemcích,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Radek Horáček.

Obviněními Miroslava Křižky i manželů Dokoupilových se navíc zabývala také Policie ČR.

„Sedmapadesátiletý muž nevrátil neoprávněně vyplacené odměny. V měsíci březnu byl obviněn z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle zákona mu hrozí až pětileté vězení. Uherskohradišťští policisté také 14. září prověřovali oznámení týkající se černé stavby u rodinného domu v Podolí. Případ je však ještě v šetření,“ sdělila mluvčí uherskohradišťských policistu Milena Šabatová.

Současná starostka Podolí Jana Rýpalová přitom dlužnou částku po Miroslavu Křižkovi vymáhala už před dvěma lety.

„Škodu, která obci vznikla neoprávněným vyplacením odměny v roce 2010, jsem vymáhala už od roku 2015 se souhlasem zastupitelů, včetně těch opozičních, ale poté jsem byla odvolána. Na podzim roku 2016 pak podal Jiří Trávníček trestní oznámení na Miroslava Křižku, k němuž se přidala také obec,“ potvrdila Jana Rýpalová. Miroslav Křižka však podobné nařčení zcela zásadně odmítá.

„Postup vyplacení odstupného z roku 2010 považuji za standardní a podpořený zákonem, který hovoří o nároku na odměnu v případě organizačních změn. Právě ty nastaly, když jsem se stal z uvolněného starosty po volbách neuvolněným,“ reagoval Miroslav Křižka.

Přestože mu na odstupném vyplatila obec 235 tisíc korun, změnou své funkce měl Miroslav Křižka naopak ušetřit veřejný rozpočet.

„Začal jsem pobírat polovinu platu, čímž jsem se sám ochudil téměř o milion korun. Podolí nemohlo tím pádem být změnou mé funkce poškozeno. Navíc tehdy pracovala Jana Rýpalová jako účetní, takže o všem věděla a vše stvrzovala svým podpisem,“ nechápe Miroslav Křižka stížnosti současné starostky.

Na otázku o sporu s manžely Dokoupilovými odpověděla Jana Rýpalová, že obec ani starostka s nimi žádný spor nevede. Pouhou shodou okolností je Eva Dokoupilová majitelkou pozemků, na nichž přestal rozhodnutím krajského úřadu platit územní plán.

„Po zrušení šesti částí územního plánu chtělo zastupitelstvo zabránit zmenšení území nadregionálního biocentra Hluboček a schválilo „Opatření o stavební uzávěře“.

Stavební uzávěra na pozemky by měla platit do schválení změny Územního plánu obce Podolí a do té doby se na pozemcích nesmí vyvíjet stavební činnost,“ prozradila Jana Rýpalová.

Redakce oslovila i manžele Dokoupilovy, kteří se ale k celé záležitosti do uzávěrky tohoto vydání nevyjádřili.