Některé silnice na Slovácku jsou zafoukané sněhem

Uherské Hradiště – Teprve pár dní je ve funkci nový ředitel 1.FC Slovácko Petr Pojezný a hned musel učinit nelehké rozhodnutí, když prodal do Jablonce jednoho z nejlepších ofenzivních hráčů posledních let Jaroslava Diviše. Brzy by však fanoušky klubu chtěl potěšit příchodem nějaké posily. Jemu osobně by však mnohem větší radost udělalo, kdyby se další odchovanci akademie, která je částečně i jeho dítětem, probojoval kádru či dokonce do základní sestavy Slovácka.