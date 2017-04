Nejvíce exekucí v kraji řeší v Ostrožské Nové Vsi

HLASUJTE V ANKETĚ / Nejvyšší množství exekucí ve Zlínském kraji mezi obcemi s počtem obyvatel vyšším než dva tisíce obyvatel je podle posledních průzkumů Českého statistického ústavu v Ostrožské Nové Vsi. S exekucemi se tam potýká 12,7 procent lidí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Z celkového počtu 2893 obyvatel je to 367 dlužníků, zatížených 1754 exekucemi. Tito Novovešťané tak dluží částku 129 112 850 korun. Podle vedení vesnice je těžké vysvětlit, proč právě u nich je exekuční procento nejvyšší. Rady si s tím neví ani tamní starosta Pavel Botek.

„To je individuální záležitost. Sociálně slabší rodiny tu máme, ale ty se většinou snaží obstarat si bydlení, opravují domky,“ okomentoval zadluženost obyvatel Ostrožské Nové Vsi Pavel Botek. Ve stejném duchu mluvil první muž Starého Města, obce na pomyslném druhém stupínku exekuční zátěže v našem krajina.

Tam rovněž mají oblast se sociálně slabšími rodinami, což ale nemusí znamenat, že právě oni jsou příčinnou toho, že 8,2 procenta tamních obyvatel se zadlužilo a jsou už ve fázi exekucí. Z 5771 obyvatel jde o 474 osob. „Za to si odpovídá vždy sám jedinec, zda dokáže posoudit na co peníze má a na co ne,“ uvedl Josef Bazala. Právě uvědomění si svých možností a především peněžní uvážlivost je to, co podle Pavla Botka lidem chybí.

„Chtěl bych, aby se finanční gramotnost vyučovala už na základní škole, na střední by měla být povinná,“ nechal se slyšet novoveský starosta s tím, že mladí si často „neumí“ spočítat, že si nemohou vzít půjčku, kde budou splácet 15 tisíc měsíčně, když vydělávají 16 500.

Mezi patnáctku nezadluženější obcí kraje se ještě na poslední místo dostalo město Kunovice. Tam obec dlouhodobě řeší problémy se sociálně slabými rodinami v necelých šest kilometrů vzdálené části Nový Dvůr. Tam má trvalé bydliště 117 lidí. „Ale vím také, že řada našich občanů se dostala do takové situace díky tomu, že oni sami nebo jejich rodinní příslušníci prosázeli hodně peněz ve výherních hracích automatech. Někteří naši drobní živnostníci a podnikatelé se díky druhotné platební neschopnosti dostali také do finančních problémů,“ objasnila důvody přední příčky Kunovic tamní starostka Ivana Majíčková.

V Kunovicích dluží obyvatelé 246 674 352 korun, v přepočtu na počet obyvatel je to ale „pouze“ 6,8 procenta. 1949 exekucí tam řeší 320 lidí. Podle slov starostky by měl například podnikatelům v tíživé situaci pomoct stát. „Měla by existovat nějaká záchranná síť pro podnikatele, kteří se do ní dostanou ne vlastní vinou,“ uvedla Ivana Majíčková.

Celorepublikově je ale na tom okres Uherské Hradiště velmi dobře. Ze 77 okresů je na 72 místě s tím, že jsou okresy seřazeny od těch nejzadluženějších.

S finančními problémy pomáhá lidem občanská poradna v Uherském Hradišti. Tam řeší exekuce minimálně jednou týdně. „Naše služby jsou anonymní. S klienty probíráme možnosti obrany proti exekuci, jak vůbec vznikla. Počítáme výši dluhu nebo jim pomáháme sjednat splátkový kalendář,“ uvedla příklady problémů, které probírají s klienty Veronika Vávrová z občanské poradny. Dodala, že také lidi informují o tom, co exekutor nesmí zabavit, což je například stůl, židle, postel, lednička, pračka nebo i snubní prsten. Setkávají se rovněž s případy, kdy klientům pomáhají vyřešit obstavený osobní účet exekutorem.