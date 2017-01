Nejtěžší období roku, shodují se bezdomovci o mrazivých dnech

Slovácko – Od té doby, co před lety Mileně Fábíkové zemřel otec, balancuje tato šestatřicetiletá Polešovjanka na hraně nejistoty. Potácí se mezi obdobím, kdy si jako zaměstnaná je schopna platit bydlení a žít normální život, a obdobím, kdy jí coby ženě bez práce nezbývá než hledat pomoc u svých blízkých či v Azylovém bydlení Cusanus, provozovaným Oblastní charitou Uherské Hradiště.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Nedávná ztráta pracovního poměru a tím i zajištěného noclehu v teple ubytovny ji však tentokrát zastihly nepřipravenou a klesající rtuť na teploměru vyhnala Milenu Fábíkovou několikrát před dveře azylového domu, kde se doptávala na extra místo pro své zmrzlé tělo. Avšak takzvané teplé židle, jimiž Azylové bydlení Cusanus zvyšuje svoji kapacitu při teplotách okolo mínus deseti stupňů, pro ni byly připraveny až před Vánocemi.

„Bylo to strašné, celá promrzlá jsem marně hledala místo, kde se na chvíli ohřát. Naštěstí mě tehdy nakonec zachránili tady v azylovém domě," popisuje svou nedávnou kritickou životní situaci Milena Fábíková. Není však zdaleka sama, pro koho je mrazivá zima existenční hrozbou. „Je to pro mě první rok, který jsem nucena trávit bez domova a musím říct, že takto chladné počasí je pro mě i pro ostatní v podobné situaci, hrozné. Já jsem sice sehnala místo zde v azylovém domě už v listopadu, ale ne všichni mají to štěstí. Krátce po Novém roce například umrzl ve Veselí nad Moravou můj dobrý kamarád," dělí se o své smutné zážitky Marcela, další klientka Azylového bydlení Cusanus.

Výjimečná opatření s úderem mrazivých dnů jsou přitom v sociálních ubytovnách samozřemostí. „Už roky platí, že jakmile významně klesne teplota, nejenže navyšujeme kapacitu o takzvané teplé židle, ale také na ně pouštíme podnapilé zájemce, pokud tedy svým stavem neohrožují sebe nebo okolí," upřesnil za Azylové bydlení Cusanus Zdeněk Vávra. Podobná opatření platí také ve Starém Městě v tamním Azylovém domě u sv. Vincence. Ne všude v regionu jsou ale stejně vstřícní. „Kapacitu máme šestnáct lůžek, z toho dvanáct pro muže a čtyři pro ženy. Obsazeno dnes počítáme deset lůžek, proto ani nepřemýšlíme o nějakém zvyšování kapacity. Navíc u nás platí, že s více než jedním promile nikoho dovnitř nepouštíme," uvedl vedoucí noclehárny Oblastní charity Uherský Brod Pavel Janča.

Na Slovácku se naštěstí problémy, s nimiž se musela potýkat Milena Fábíková nevyskytují příliš často. Jak potvrdil velitel městské policie v Uherském Hradišti Vlastimil Pauřík, přestože se v létě pohybuje v okresním městě na padesát problematických jedinců, o zimních večerech nemusejí policisté v metropoli Slovácka zpravidla nikoho zachraňovat. „Většina z nich si sežene bydlení u známých nebo rodiny, popřípadě zavítají do azylového domu. Letos jsme nezasahovali u jediného případu, kdy by dotyčnému na ulici hrozilo podchlazení či umrznutí při nočním spánku. Jedná se opravdu o výjimečnou situaci," vysvětlil Vlastimil Pauřík.