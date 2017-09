Nejmladším kandidátem je 23letý brusič kovu, nejstarším bojovník za postižené

Do voleb do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zbývá 36 dní. Ve Zlínském kraji se o přízeň voličů bude ucházet čtyřiadvacet stran a hnutí a 481 lidí. Z Uherskohradišťska pochází 96 kandidátů, přímo Uherského Hradiště pak sedmadvacet. Mezi nimi jsou i nejstarší a nejmladší kandidát, které od sebe dělí plných jednapadesát let.

Tím nejstarším je čtyřiasedmdesátiletý Jan Uherka (ČSSD) z Uherského Brodu, nejmladším pak Tomáše Nádvorníka (Realisté) z Uherského Hradiště. Ani jeden z nich nezaujímá na kandidátní listině místo v první pětici, která je podle Lubomíra Kopečka, politologa z Masarykovy univerzity, volitelnou pozicí. „Kandidáti nad pátou pozicí jsou většinou jen výplní kandidátky. Zlínský kraj, ale není tak velký. Proto se některému z kandidátů může díky preferenčním hlasům podařit přeskočit,“ sdělil politolog. Podle něj se stává jen výjimečně, že by se mladý kandidát dostal na volitelné místo zavedené strany. U mimoparlamentních stran je taková situace častější. Kandidáti důchodového věku jsou typičtější pro strany jako je KSČM a ČSSD. To je případ Jana Uherky, který jde do voleb v oranžových barvách. Kandiduje už poněkolikáté, čtyři roky byl zastupitelem města Uherský Brod a dva roky zastupitelem Zlínského kraje. Politika ale není smyslem jeho života. ČTĚTE TAKÉ: Uherskohradišťsko bude ve volbách zastupovat téměř sto kandidátů „Pětatřicet let se věnuji dobrovolnické práci, protože chci pomáhat lidem se zdravotním postižením, kteří se ocitají v nerovném postavení. Snažím se zmírnit tyto nerovnosti, aby mohli žít v důstojné společnosti,“ prozradil Jan Uherka, který je místopředsedou Národní rady zdravotně postižených a dvanáct let působí ve vládním výboru pro zdravotně postižené. Společně s manželkou mají rádi folklor, slovácké písně a cimbálovku. Ve svém volném čase rád čte klasické detektivky. Tomáš Nádvorník, který oslaví třiadvacáté narozeniny až čtyři dny před volbami, se o politiku zajímá již od svých šestnácti let. Vstoupit do ní se rozhodl až se vznikem Realistů. „Jsou strany, se kterými souhlasím, ale vždy se v některých bodech rozcházíme. Mnoho z nich má navíc za sebe nejrůznější aféry. Realisté jsou nová strana, tudíž nejsou zatíženi žádnou kauzou. S názory mentora strany Petra Robejška i programu bez výhrady souhlasím,“ vysvětlil svou kandidaturu mladý brusič kovu. ČTĚTE TAKÉ: Lídři politických stran ze Slovácka ve svém volnu sbírají mince nebo programují Jeho kamarádi ho ve volbě podporují, jelikož společně nesouhlasí s útlakem, který vytváří Evropská unie. Se svým zvolením nepočítá, věří ale, že Realistům se podaří stejný úspěch jako v minulých volbám hnutí ANO, které v průzkumech ztrácelo. Ve svém volném času rád čte, chodí do přírody a zajímá se o historii. Většina z kandidujících ve Zlínském kraji bydlí, pouze třiašedesát pochází z jiného kraje. Nejméně krajských kandidátů má Radostné Česko (0) a DSSS (3). Podle Lubomíra Kopečka ale není důležitý celkový počet kandidátů nepocházejících ze Zlínského kraje.

„Tradiční strany, jako jsou například ODS, KDU-ČSL, ČSSD a KSČM, mají všechny kandidáty z kraje. U stran s nestálou strukturou záleží na zázemí strany v kraji. Například u hnutí ANO se často stává, že lídr z kraje nepochází. Ve Zlínském kraji je to momentálně příklad Pirátů nebo DSSS, kterým zde chybí výrazné osobnosti,“ konstatoval politolog. ČTĚTE TAKÉ: Příjmy zákonodárců v kraji? Od desítek tisíc po miliardy Ne všechny strany také využily možnosti nominovat všech dvaadvacet kandidátů. Nejméně kandidátů nominovalo Radostné Česko, které bude mít na kandidátní listině dva zástupce. Neúplný počet kandidátů má dále hnutí Cesta (4), SPR-RSČ (14) a Dobrá volba 2016 (21). „V některých krajích mají hnutí typu Radostné Česko či Cesta problém postavit i dva kandidáty. Celkově se snaží spíše o zviditelnění, protože mají prostor v televizi a rozhlase. Medializace může být pro politický subjekt odrazovým můstkem pro příští volby,“ vysvětlil Lubomír Kopeček neúplnost kandidátek.

