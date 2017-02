Nedostatečné odklizení sněhu kritizuje i starosta Hradiště. Budou ho reklamovat

Uherské Hradiště /HLASUJTE V ANKETĚ/ - „Musím se omluvit obyvatelům, kterým nedostatečně odklizený sníh způsobil potíže," přiznal na tiskové konferenci ve středu 8. února starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Letošní neobvykle bohatá sněhová nadílka především na přelomu ledna a února totiž rozbouřila na sociálních sítích plamenné diskuse.

Přestože největší vrstvy sněhu už postupně odtály a jedinými svědky zimní kalamity jsou dnes ušlapané a uježděné vrstvy ledovky ve středu ulic a na krajnicích vozovek, emoce ze špatně odvedené práce města při úklidu sněhu nadále přetrvávají.

„Práce byla odvedená špatně. Když pominu, že se při dnech největších srážek úklidové čety ani jednou nepodívaly na sídliště Tůně, kde bydlím, měli jsme zde ještě jeden specifický problém. Sníh jsme totiž nemohli ani sami odhazovat z chodníků, protože těsně u krajnice stojí jedno auto za druhým. Člověk se pak bál, aby na něj kvůli tomu někdo nevystartoval," poukazoval na zanedbanou údržbu Hradišťan František Horák.

PROBLÉMY PŘI VYSTUPOVÁNÍ Z AUTOBUSU

Nejen chodníky, ale i problémy při výstupu z autobusů trápily obyvatele Hradiště.

„Celý rok jezdím do práce na kole. Dobře, napadl sníh. Vydala jsem se autobusem. To, že řidič ve středu za deset dvanáct nemůže otevřít dveře, protože mu brání hromada sněhu, je asi jeho problém. To, že lidi skáčou při pokusu o vystupování do sněhu, je jejich problém. Všude, ale opravdu všude neupravené chodníky," stěžovala si v pátek 3. února na facebookové skupině Co mě štve i těší v Uherském Hradišti uživatelka se jménem Martina Drgáčová.

Na podněty ze stran obyvatel se tak rozhodl reagovat Stanislav Blaha. Sám v souvislosti s pracemi v inkriminovaném období spokojen nebyl. „Je potřeba úvodem říct, že množství sněhu bylo letos extrémní. Za posledních několik zim si nic podobného nepamatujeme. Na druhou stranu máme výhrady k zásahu firmy Hrates a zahájíme vůči nim reklamační řízení," prohlásil Stanislav Blaha.

Přestože má podle jeho slov zimní údržba pouze zmírňovat následky nepříznivého počasí a tedy nelze očekávat, že ihned po spadu bude sníh uklizený, výkon zimní údržby měl dle jeho názoru rezervy.

ZÁSAH SKONČIL HRATES BRZY

„Společnost Hrates podcenila situaci a nesnažila se usnadnit si práci tím, že by intenzivně uklízela i v době, kdy přestalo sněžit. Například po druhém větším sněžení ukončili zásah zbytečně brzo namísto toho, aby přes noc uklidili komunikace a využili možnosti, že po nich nikdo necestuje," vysvětlil Stanislav Blaha.

Na jeho kritiku reagoval ředitel úklidové společnosti Hrates Jiří Klíma.

„Uherské Hradiště řídí zimní údržbu specifickým způsobem. Pohotovost zaměstnanců a strojů firmy Hrates udržuje totiž městský úřad podle předpovědi. Můžeme mít placenou pohotovost v podobě dvou silničních, dvou chodníkových vozidel a jednoho sněžného pluhu. Můžeme mít však menší pohotovost s jedním chodníkovým a jedním silničním vozidlem. Právě tato mírnější byla držena na přelomu ledna a února," poodhalil mechanismus zimní údržby Jiří Klíma.

MĚSTO MŮŽE MĚNIT HARMONOGRAM

Podle něj tak jednoduše nemělo Hradiště objednánu vyšší pohotovost, což ale firma Hrates nemohla ovlivnit.

„Samozřejmě většinu času, kdy se nic neděje, město ušetří. Pak ale může přijít nečekaný příval sněhu a vznikají komplikace. Městský úřad přitom může měnit harmonogram pohotovostí dva dny dopředu. K žádné změně pro dané období jsme však vybídnuti nebyli," dodal Jiří Klíma.

