Nádrže a jezera na Slovácku jsou zamrzlá, někde však může pevnost ledu klamat

Slovácko – Dodnes si vzpomíná, jak si před sedmnácti lety poprvé stoupl na zamrzlý povrch Baťova kanálu „s připnutými noži na botách" a před sebou tlačil malou židličku, aby nespadl. Tak se naučil bruslit. I proto dělá letošní zima jednadvacetiletému Adamu Ulrichovi jenom radost. Poslední teplé roky si totiž bruslení příliš neužil, a tak v tyto tráví na Baťáku téměř veškerý svůj volný čas.

„Mám právě zkouškové období, a tak si často chodím zajezdit na ledě, jenom abych se trochu provětral a připravil na víkend, kdy se u ledního hokeje snad sejdu i s kamarády," prozradil Adam Ulrich, jednadvacetiletý student vysoké školy ve Zlíně.

Nad možnostmi, kde si o víkendu zabruslit, dlouho přemýšlet nemusí. Na Slovácku vlivem mrazivých večerů totiž pomalu zamrzají i velké toky a vodní nádrže. „Před pár dny jsem měřil led na Moravě a měl slušných čtrnáct centimetrů. Není ale vhodný na bruslení. Je hodně hrbolatý a celkově nerovný," uvedl hospodář nedakonických rybářů Stanislav Bouřa.

Před testováním síly ledu na Moravě přitom varuje více odborníků. „Led na Moravě má celkově hodně vzduchových kapsí, kde je tloušťka ledu diametrálně odlišná od zpevněných krajů. Ty totiž zamrzaly nejdříve, poté se dostalo až na střed a naposledy zamrzla místa, kde seděly kačeny. Rozhodně bych jej zatím nezkoušel," poznamenal za rybáře z Uherského Ostrohu David Bartoň.

Naopak dostatečně zamrzlá jsou slepá ramena Moravy ve Starém Městě, vodní nádrže u Uherského Ostrohu, Dílce v Hluku, Smraďavka, Ordějov či Baťův kanál. Z něj hlásí dokonce až třicet centimetrů silnou vrstvu zledovatělé plochy.

„Majitelé lodí musejí co dva dny osekávat led kolem jejich plavidel. Přičemž už za 48 hodin dokáže vzniknout vrstva tak silná, že unese člověka. Všude máme minimálně dvacet centimetrů. Výjimkou jsou nápustě a místa, kde voda cykluje," podělil se o svoji zkušenost Vojtěch Bártek ředitel obecně prospěšné společnosti Baťův Kanál.

Naopak před bruslením na jezerech varují návštěvníky v Ostrožské Nové Vsi.

„Kolísá nám tloušťka ledu od pěti do osmnácti centimetrů. Je to dáno především tím, že pod jezery vedou horké prameny, které vodu ohřívají, takže jsou někde dvacet metrů široké bubliny, které se mohou s bruslaři propadnout. Vstup na jezera bych tak důrazně nedoporučoval," nechal se slyšet hospodář tamních rybářů Martin Rolenc. Zvýšené opatrnosti by však bruslaři měli dbát na všech ledových plochách. Vstup na ně je totiž pouze na vlastní nebezpečí.

Tloušťka ledu na Slovácku:

Ostrožská Nová Ves, jezera – 5 až 18 centimetrů

Baťův kanál – 20 až 30 centimetrů

Morava – 5 až 14 centimetrů

Staré Město, Čerťák – 18 až 22 centimetrů

Staré Město, Přední a Zadní Morávka – 18 až 22 centimetrů

Staré Město, Louky – 18 až 22 centimetrů

Uherský Ostroh, Jámy – 15 centimetrů

Uherský Ostroh, Černovo – 20 centimetrů

Uherský Ostroh, Okasovo – 20 centimetrů

Bánov, Ordějov – 15 centimetrů

Hluk, Dílce – 15 centimetrů

Smraďavka – 12 až 15 centimetrů

Osvětimany – vypuštěné

Babice, Uhliska – 17 centimetrů

