Nadace Synot podpořila kulturu a lidové tradice v kraji třemi miliony

Nadace Synot koná dobré skutky v regionu Zlínského kraje už osmnáct let. Za tu dobu už finančně nadělila v rámci grantového programu stovkám zdravotních, sociálních, sportovních, kulturních a školských organizací desítky milionů korun.

V pátek večer rozdělila v Klubu kultury Uherské Hradiště darovací smlouvy v hodnotě tří milionů korun mezi úspěšné žadatele z oblasti lidové kultury a rozvoje lidových tradic Zlínského kraje.

„Do sídla nadace tentokrát přišlo 237 žádostí o podporu jednotlivých projektů. Chtěli jsme vyhovět pokud možno všem žadatelům, kteří splnili podmínky, ale bylo nám jasné, že původně plánovaná dvoumilionová částka k tomu stačit nebude,“ usoudil senátor, podnikatel a zakladatel Nadace Synot Ivo Valenta. Protože tradiční lidovou kulturu považuje za poklad Zlínského kraje, rozhodl se, že objem prostředků bude navýšen o další milion korun, aby byli všichni žadatelé o grant uspokojeni.

„V kraji máme stovky souborů, muzik, spolků a kulturních institucí. Všichni dělají velmi záslužnou činnost, nicméně často ji nemohou rozvíjet tak, jak by si přáli – nemají k tomu dostatek financí,“ řekl senátor Valenta. Neodpustil si poznámku, že Nadace Synot nechce a ani nemůže v této záležitosti zastupovat stát. „Nicméně chceme udělat maximum k tomu, abychom společně ochránili a zachovali dalším generacím odkazy našich předků,“ doplnil Ivo Valenta.

Zástupci kulturních organizací a institucí se nechali slyšet, že nadační příspěvky jsou pro ně vítanou pomocí. „Velké díky Nadaci Synot, která naše divadlo už několikrát finančně podpořila. Dostali jsme od ní příspěvek na vozík pro rekvizity či na kostýmy, tentokrát na prezentaci slovenských divadelníků v našem městě,“ svěřila se Lenka Sasínová, tisková mluvčí brodského divadla.

V pátek večer byla také udělena Cena Nadace Synot za celoživotní přínos kultuře. Z rukou Ivo Valenty ji převzal horňácký hudec a Majstr Martin Hrbáč, houslista, primáš, zpěvák, hudební aranžér a strůjce folkloristických pořadů.

„Cena od Nadace Synot je pro mě opravdu velkým vyznamenáním. Za svůj život jsem těch ocenění dostal mnoho, ale čím jsem starší, tím víc si každé pocty vážím. Vždyť vydržet a ještě jakž takž hrát a zpívat je pro mě drogou. A když to někdo ocení, pohladí mě to po duši,“ neskrýval radost Martin Hrbáč. Nepokrytě dal najevo, že jak mu přibývá let, ubývá mu i sil. „Můj oblíbený verbuňk a odzemek bych si už dnes jako za mlada nezatancoval. Zkusil bych to spíše jen starosvětsky,“ dodal Majstr s úsměvem. Když mu jeden z Kunovjanů půjčil housličky, stoupl si před cimbálovku, a jak to jen nejlépe umí, si s ní jako primáš zahrál a zazpíval.

O pestrý hodinový kulturní program v pátek večer postaral folklorní soubor Kunovjan se svojí cimbálovkou a soubor valašských písní a tanců Vsacan.