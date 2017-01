Na Štěpánku se nejvíce těšily dcery, řekla maminka prvního letošního miminka

Uherské Hradiště – Jmenovat se měla Eva, alespoň tak to měla její čtyřiatřicetiletá, dnes už trojnásobná maminka Dagmar Ludvíková ze Strání dlouhou dobu v plánu. Zhruba o tři týdny uspíšený porod její nejmladší dcery však způsobil nejen změnu jejího jména, ale také to, že se Štěpánka stala vůbec prvním novorozencem v Uherskohradišťské nemocnici v roce 2017.

Prvního ledna už kolem druhé hodiny odpolední tak mohl slavit nejen otec Štěpánky Martin Půlpán, ale také její dvě starší sestry čtyřletá Zuzana a dvanáctiletá Karolína.

„Hospitalizována jsem kvůli předčasnému porodu byla už od Silvestra dopoledne, takže jsem si myslela, že to stihneme ještě před novým rokem. Nakonec se nám to protáhlo až do Nového roku," popisovala svůj dosavadní pobyt v nemocnici Dagmar Ludvíková.

Přestože samotný porod a velikost novorozeněte nebyly problematické, zůstává dočasně sedmatřiceticen­timetrová Štěpánka vážící něco málo přes tři kila v nemocničním inkubátoru.

„Ze všech porodů mi dal tento poslední asi nejvíce zabrat. Za to, že je vůbec první narozenou tady v Uherskohradišťské porodnici, jsem samozřejmě ráda, i když mě v první chvíli zajímalo pouze, jak je na tom zdravotně," dodala Dagmar Ludvíková.