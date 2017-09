Na Smraďavce bude prý v červnu nové koupaliště. Zbožné přání, říká starosta

Co se týče koupání, jsou Buchlovice společně s nedalekou Smraďavkou v posledních letech takřka „mrtvou zónou“, což atraktivní lokalitě hodně škodí.

Na přehradě se už několik let koupat pořádně nedá a požární nádrž v kempu je v dezolátním stavu. Ta by se však brzy mohla proměnit na nové koupaliště. Obyvatelé Buchlovic i návštěvníci rekreační oblasti Smraďavka by si tam mohli užívat vodních radovánek už v červnu příštího roku.

Slováckému deníku to řekl zastupitel městyse Pavel Krystýnek, který je zároveň současným nájemcem autokempu, kde se bazén nachází. Starosta ovšem jeho optimismus mírní, na velkou investici bude podle něj třeba sehnat dotace.

Obyvatelé Buchlovic by nové koupaliště uvítali

„Bylo by to super, protože koupaliště tady strašně chybí. Konečně bychom nemuseli jezdit do Koryčan, Těmic nebo Hradiště, ale pěkně bychom s děckama sedli na kolo a strávili bychom v kempu celé odpoledne. Čím dřív koupaliště bude, tím líp,“ konstatovala Adriana Hrdinová z Buchlovic, která je maminkou dvou malých dětí.

Nadšený je také Lukáš Kašný z Uherského Hradiště, který má na Smraďavce chatu.

„V posledních letech, kdy se na přehradě nedá koupat a nádrž je v hrozném stavu, jsme tam jezdili velmi málo, spíš jen kvůli údržbě. Léta jsou teď velice horká a pro děti potřebujete koupání, což tam chybí. Pokud se to změní, tak věřím, že pořádný kus léta zase strávíme s dcerami na chatě,“ těší se.

Jablkem sváru je zatím způsob financování

Přípravné práce na generální opravě bazénu už začaly. Dno bylo zasypáno na 160 centimetrů, což bude maximální hloubka bazénu, který bude mít rozměry 25 x 19 metrů. Jak ale bude skutečně vypadat, to zatím není jisté.

„Projektová dokumentace ještě není dokončená, mělo by se tak stát v příštích dnech,“ uvedl starosta Buchlovic Jiří Černý.

Pavel Krystýnek ale nastínil, co vše by na koupališti mohlo být. Kompletní opravou by měly projít technologie, velký bazén, který bude plastový, i brouzdaliště. Nerezová varianta by byla moc drahá.

„V bazénu budou i boční vířící trysky pro lidi, jestli přibude i skluzavka či další herní prvky, to se bude ještě řešit,“ prohlásil zastupitel.

Jablkem sváru je zatím způsob financování, předpokládaná cena by se totiž měla vyšplhat na 8,5 milionu korun. Zatímco Pavel Krystýnek tvrdí, že zastupitelstvo odsouhlasilo financování z městské pokladny, starosta tyto úvahy odmítá.

Atraktivita autokempu s koupalištěm vzroste

„Že by bylo koupaliště hotové příští červen, to je jen něčí zbožné přání. Souhlasím, že voda je potřeba, v současné době ale máme jiné priority. Stavíme víceúčelovou halu za 44 milionů, přes osm milionů bude stát oprava ulice Váhovy,“ vysvětlil Jiří Černý, podle kterého se představitelé městyse snaží najít vhodný dotační titul.

„Máme něco rozjednané v rámci přeshraniční spolupráce,“ naznačil.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Pavel Krystýnek, který má autokemp pronajatý posledních pět let, chce nové koupaliště pro svůj vlastní prospěch, věci se ale mají jinak.

„Nájem mi končí letos, pokud by se koupaliště zrealizovalo, bude na kemp nové výběrové řízení,“ zdůraznil.

Jeho slova potvrdil i starosta Buchlovic.

„Kvalita a atraktivita autokempu tím dramaticky vzroste, takže šanci bude mít v novém výběrovém řízení každý,“ dodal Jiří Černý.