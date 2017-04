Na Javořině a Mikulčině vrchu napadl sníh

Zima se vrátila jak na nejvyšší horu Bílých Karpat – Velkou Javořinu, tak do trochu nižších poloh pohoří. Na Mikulčině vrchu napadlo v noci z pondělí na úterý až deset centimetrů sněhu, na Javořině to bylo ještě o několik centimetrů více.

„Je to tento týden takový poslední záchvěv zimy. Přes noc tu napadlo osm až deset centimetrů sněhu. Už to ale pomalu taje, protože teplota stoupla z minus dvou na plus tři,“ prozradil majitel Penzionu Patrik na Mikulčině vrchu Jaroslav Remeš.

Dodal, že mu v úterý volalo mnoho udivených návštěvníků, kteří tam strávili velikonoční pondělí za slunečného počasí.

Pro obě oblasti ale není sníh na Velikonoce ničím výjimečným.

Na Velké Javořině byl sníh třeba i před dvě třemi lety. Navíc je možné, že to nebyla jediná sněhová nadílka, meteorologové totiž hlásí padání sněhu i na další dny.