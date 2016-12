Na cykloskládačce projel celou Jižní Ameriku. Po roce se vrací domů na Slovácko

Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Tento rozhovor s Hradišťanem Mirkem Šleglem, který během uplynulých 365 dnů na svém skládačkovém kole nejenže pokořil celou Jižní Ameriku, ale navíc na něm navštívil téměř všechny zbývající kontinenty, vznikal v době kdy se Mirek chystal objet kolem dokola Kilimandžáro, nejmohutnější masiv Afriky a do návratu domů na Slovácko mu zbývaly necelé dva týdny. Zatímco on ale seděl u monitoru svého PC v hostelu na jižní polokouli v Tanzánii, já jsem s ním vedl videohovor po Facebooku z polokoule severní, kde za okny mého bytu v Uherském Hradišti panovala pravá prosincová zima.

Miroslav Šlégl na své cestě na kole Napříč Jižní Amerikou.Foto: Archiv M. Šlégla

Aby to čtenáři měli pěkně postupně a srozumitelně srovnané, musím se vrátit o rok nazpět, tedy do poloviny prosince 2015, kdy jsi v Ushuaii, označované za nejjižnější město na světě, v argentinské Ohňové zemi, začínal svoji 12 731 kilometrů dlouhou cestu na na cykloskladačce podél západního pobřeží Jižní Ameriky na sever přes vrcholky And až do kolumbijského Medellinu. Jaký to je rozdíl mezi tím, jak sis zdolání jihoamerického kontinentu představoval a tím, jaké to ve skutečnosti bylo?

Pár informací jsem si o Jižní Americe samozřejmě zjistil dřív, než jsem se tam dostal, takže převládaly obavy nad klidnou dovolenou. Je to hodně specifická krajina a nejen ty vysoké nadmořské výšky trápí každého jinak. Takže se dočteš, jak lidi trpí, jak se jim tam nelíbilo a jinde třeba zase ano. Pak jsi ale tam, okolí působí jen na tebe a říkáš si, že to není zas taková hrůza. Ve většině případů u mě nějakým zvláštním způsobem funguje pravidlo, tam kde se líbí ostatním, se nelíbilo, nebo aspoň ne tak moc mně. Třeba takové úžasné Peru, nebo levná Kolumbie nebyly pro mě tak úžasné a levné země. To samé se dá říct o známé jediné silnici vedoucí skrz Patagonií, zvané Caraterra Austral. Byla pěkná, okolí hezké, ale ještě hezčí a nádhernější to bylo před a po. Teď s odstupem času můžu říct, že jsem měl štěstí na počasí, na lidi, na kolo a na své zdraví. V mnoha případech kdyby jedna z uvedených věcí selhala, vzpomínal bych na ten lehký, krásně barevný přejezd pětikilometrového sedla trochu jinak. Každopádně Jižní Amerika naplnila mé očekávání a vryla se hluboko do mé paměti.

Úžasná byla tvá závěrečná červnová bilance. Celkem 905 hodin strávených v sedle kola, 174 dnů na cestě. To jsi musel určitě pokořit několik svých osobáků a zároveň docela masakroidním způsobem otestovat celou řadu částí svého těla…

Své rekordy si moc do deníčku po nocích nezapisuju, ale fakt je, že mě Andy donutily sáhnout na hodně hluboké dno mých možností a nejednou jsem v totální vyšťavenosti nevěděl, co se to se mnou děje. Ono by se to dalo jet trošku delší dobu, nehrotit to tak, ale já si prostě rád na kole zajezdím a představa, že vstanu ze spacáku kvůli pouhým pěti hodinám v sedle mě nudí. Takže to pak tlačíš od rána do noci a polomrtvý uléháš večer do toho spacáku, který jsi opustil před dvanácti hodinami, ovšem s pocitem dobře vykonané práce. Ale mezi můj hlavní rekord, za který jsem na nás (mě a skladačku pozn. red.) pyšný, je výjezd a výtlač na nejvyšší pomyslnou silnici na světě, do sedla Uturuncu, ve výšce 5800 metrů nad mořem. Na skládačku je to krásný výkon a pro mě neskutečná výška, ve které jsem nikdy netušil že budu. No a když zažiješ něco takového a bezpečně se vrátíš dolů, tak si začneš víc věřit, začneš skládačce víc věřit a všechno, i když podobně těžké, je hned o moc lehčí. A tady o tom to je, o té hlavě, která ovládá naprostou většinu všeho, co děláme a dokážeme. Tělo vydrží strašně moc, víc než si myslíme, když mu to vyklidněná a vyrovnaná hlava přikáže. Bez takové podpory bychom kolo ani nesložili do krabice a neodletěli hledat štěstí na druhý konec světa.

Píšeš, že jsi tam spal celkem devětadvacetkrát za peníze, na kolik tě přišla ta nejdražší noc a kde to bylo?

Když se nějakým záhadným způsobem nedalo zakempovat někde grátis za benzinkou, tak jsem si s pomocí místních našel nejlevnější ubytko v rámci pár dolarů za noc. Tuším že nejdražší byly poslední noci v Medelínu, kde jsem se připravoval na přelet do Panamy a tam platil asi 250 korun za noc, což mě donutilo přebukovat letenku o pár dní dřív…

