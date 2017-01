Mrazy umožnily rybolov na dírky. Po letech je zase v kurzu

Huštěnovice – Devětatřicetiletý Marcel Zemek z Mistřic chodí pravidelně na ryby, v posledních letech především se svým synkem. Ve středu 18. ledna se však vydal k huštěnovickému rybníku Mokřad bez něj a v doprovodu svých dvou kamarádů. Do nepříjemných mrazů a studeného větru totiž už od ranních hodin vyrazili chytat ryby na dírky, tedy vyvrtanými otvory ve dvaceticentimetrové vrstvě ledu o průměru deseti centimetrů.

„Když malý slyšel, že jdu na ryby, byl nadšený, ale musel jít do školy, takže jsem tady jen s pár přáteli. Počasí je nepříjemné, ale to nás nemohlo odradit. Takovou příležitost jsme si nemohli nechat ujít. O víkendu jsem si zajel zarybařit do Jestřabic, kde ledovou plochu obsadilo kolem tří set rybářů," prozrazuje mistřický rybář podrobnosti lovu, který lze absolvovat pouze v mrazivých podmínkách letošní zimy, jaké už několik let v našem regionu nepanovaly. Proto si vzal s kamarády ve středu dovolenou, aby si v Huštěnovicích mohl zachytat už od rána.

„Má to svá specifika a ne každého takové rybaření baví. Nejenže je třeba pracně navrtávat led a vydržet v mrazu, navíc se z vody dají vytáhnout jenom pstruzi. Konkrétně tady čekáme úlovky až kolem osmadvaceti centimetrů, když se zadaří, ale musíme být trpěliví," usmívá se Marcel Zemek.

Mokřad v Huštěnovicích je oblíbenou rybářskou destinací. V těchto dnech tam lze potkat u vyvrtaných dírek rybáře z celého okolí. Jejich úlovky ale zpravidla na pánvici nekončí. Většinou jde totiž o rybaření stylem chyť, pusť. Proto také pstruzi putují vzápětí zpátky do svého přirozeného prostředí, do ledové vody. Pokud ale zájemce o úlovek stojí, musí za každou chycenou rybu zaplatit.

Způsob lovu ryb v ledových dírkách se provádí pouze v zimním období, kdy zamrzají vodní plochy do takové tloušťky, že unesou váhu rybářů. Ti se speciálním vrtákem na led vyvrtají do ledu dírku, která zpravidla mívá v průměru kolem deseti centimetrů. Na tu mohou chytat převážně lososovité druhy ryb přijímající potravu i pod ledem, jakými jsou pstruh duhový, siven americký, okoun, candát nebo jeseter. Chytají je také na odlišné proutky, jejichž celková délka činí něco mezi 0,4 až jedním metrem a vyznačují se štíhlostí a pružností.