Mládež v Hradišti získá nové centrum. Sídlit bude v Átriu

HLASUJTE V ANKETĚ / Blíž centra všeho dění si už prostory pro nový Otevřený klub mládeže nemohly spolky vyjednávající o jeho vzniku přát.

Společnými silami se zástupci Dětského a studentského parlamentu města, Domu dětí a mládeže Šikula a Informačního centra pro mládež dohodli s vedením Uherského Hradiště, které jim bezúplatně pronajme prostory v Átriu u Masarykova náměstí, v místě bývalého zlatnictví.

Právě tam má být zázemí pro mladistvé, kteří chtějí po škole trávit čas se svými vrstevníky.

„Otevřeno chceme mít od pondělku do pátku. Kromě pátku pak vždy od půl třetí do sedmé večerní. Otevřený klub by pak měl být vybaven několika počítači, ale i místností pro skupinky, které si budou chtít společně připravit úkoly do školy nebo jenom posedět u kávy či čaje, které si budou moci za drobný poplatek dát,“ sdělila za Dům dětí a mládeže Šikula Martina Dörrová.

Klub bude především otevřen pro mládež, která nechce sedět v klasické kavárně, ale hledá místo pro setkávání s vrstevníky. Slavnostní zahájení provozu klubu je naplánováno na úterý 19. září.

„Město klubu poskytlo dvě místnosti o celkové velikosti devětadvaceti metrů čtverečních. Ty budou bezplatně pronajaty vždy na dobu určitou po jeden rok,“ dodal za uherskohradišťskou radnici Jan Pášma.