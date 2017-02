Ministryně Marksová v Hradišti dostala darem panenku v mařatickém kroji

Uherské Hradiště – Chráněnou dílnu Lidumila, centrum Akropolis i středisko CESTA Diakonie ČCE navštívila v pondělí 6. února ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová (ČSSD. Svoji okružní cestu po metropoli Slovácka však zahájila ve společnosti Altech, která se už čtvrtstoletí věnuje výrobě schodišťových plošin a pomůcek pro imobilní osoby.

„Je to pro nás vůbec poprvé, co nás ministryně práce a sociálních věcí navštívila. Vnímáme její návštěvu velmi pozitivně, protože stejně jako ona, i my svými výrobky především chceme pomáhat lidem, kteří si pomoc zaslouží,“ řekl majitel Altechu Antonín Machala, jenž šéfce resortu Práce a sociálních věcí věnoval panenku v mařatickém kroji.

Společně s poslancem Antonínem Seďou (ČSSD), zakladatelem projektu Cesta za snem Heřmanem Volfem hovořili s ministryní o sociálních službách.

„Na Zlínském kraji oceňuji dvě věci. Předně je to snaha o přeměnu sociálních služeb z velkých ústavů do menších chráněných bytů, které vyrůstají v obci, kde se daný člověk narodil, a tak nemusí na stáří opouštět kvůli svému zdravotnímu stavu prostředí, které je mu dobře známé,“ poznamenala Michaela Marksová.

Druhým významným bodem pro zdejší kraj je podle Michaely Marksové transformace kojeneckých ústavů a snaha o začleňování kojenců do pěstounské péče.

Konkrétní cíle, na něž by se měla sociální oblast v našem regionu zaměřit, následně doplnil Antonín Seďa.

„Myslím, že nám tady stále chybí kapacity v paliativní a hospicové péči, což jsou místa vzhledem ke stárnoucí populaci stále více poptávána. Dále v mnoha městech a obcích schází dostupné byty nejen pro sociálně slabé, ale také třeba pro rodiny s dětmi,“ dodal Antonín Seďa.