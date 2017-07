Ministr Richard Brabec se na Modré setkal se starosty obcí

První místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) se v Uherském Hradišti zúčastnil akce, která jejím účastníkům připomenula 20 let od nejničivější červencové povodně na Moravě v roce 1997, která měla rychlý a dravý průběh.

Po jejím skončení navštívil Modrou.

„Využil jsem při té akci příležitosti a požádal jsem poslankyni Margitu Balaštíkovou (ANO), zda by mně právě na Modré nezprostředkovala schůzku se starosty obcí Mikroregionu Buchlov, s nimiž bych mohl diskutovat o problémem v jejich vesnicích,“ uvedl ministr Richard Brabec.

Svěřil se, že jej nejvíce zaujaly otázky starostů, které se týkaly zadržování vody v přírodě, což je velkým tématem ministerstva, ale také určité omezení možného vztahu nájemník a nájemce zemědělské půdy, ale také, jak to bude u nás fungovat v rámci připravované celorepublikově připravované vyhlášky.

„Zazněl zde také apel na to, aby v rámci pozemkových úprav byl stát vstřícný z pohledu možných převodů pozemků právě na obce. Vždyť starostové mají jasnou představu, jak pomoct udržet vodu v krajině, ale potřebují k tomu pomoc,“ vyzdvihl iniciativu starostů šéf rezortu životního prostředí.

Potvrdil, že jeho dosavadní diskuse s tisícovkou starostů v republice byly pro něj nejlépe nastaveným zrcadlem a to jej utvrdilo i při setkání na Modré.

Varoval, že České republice, jedné z nejzalesněnějších zemí v Evropě, která je v řadě oblastí tvořena smrkovými monokulturami, hrozí, že smrk bude oslaben.

Na to naváží dřevokazné houby a škůdci typu kůrovce a můžou v republice masivně odcházet smrkové monokultury. To podle ministra Brabce není planá hrozba, to může být velmi realistické nebezpečí, ale další obrovská výzva, které můžeme čelit maximálně do deseti až patnácti let.

„Jsem na Modré poprvé. Areál sladkovodní a botanické expozice Živá voda je úžasný, fascinující, stejně jako přilehlé Centrum slováckých tradic. To svědčí o tom, že správa věcí veřejných je tady ve správných rukou,“ vysekl poklonu Moderským.

Po skončení setkání se starosty ho čekala v Centru slováckých tradic porada.