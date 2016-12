Malá vybavenost, vysoké poplatky. Hradiště prý není město pro pejskaře

Uherské Hradiště – Jakým způsobem přilákat více lidí do řad svých obyvatel, přemýšlí už nějakou dobu hradišťská radnice. Jeden z problému, který může hrát v ochotě přestěhovat se do slovácké metropole svou roli, stále přehlíží. Vybavenost veřejných prostranství a změť vyhlášek regulující pohyb čtyřnohých miláčků je totiž podle majitelů psů na tristní úrovni. Vzhledem k vůbec nejvyšším poplatkům z měst na Slovácku, které radnice vybírá od pejskařů, je navíc Hradiště často vnímáno jako nepřátelské.

„Sama vlastním dvě fenky, žiji v bytě na Staré Tenici a poplatky jsou ve srovnání s vybaveností města přemrštěné. Za psy navíc platím nejenom městu, ale také majiteli bytu," kroutí hlavou Hradišťanka Lucie Koryčánková. Podle vyhlášky jí tak město ročně vyúčtuje dva tisíce šest set korun za jejich registraci. Ve srovnání se Starým Městem to dělá téměř dvojnásobnou částku, v Kunovicích by zaplatila dokonce desetinásobně méně, stejně jako v ostatním městech na Slovácku, kde se ceny pohybují do dvou stovek ročně.

Nejblíže je tak cenové relaci Hradiště Uherský Brod, kde náklady na prvního psa vyjdou pouze o stovku levněji. „Když už tady máme tak vysoké poplatky, tak bych byla zvědavá, za co je platíme. Při vycházkách totiž chybí i základní potřeby pro pejskaře, jakými jsou sáčky nebo oplocené prostranství, kde se mohou psi volně pohybovat," poznamenala Lucie Koryčánková. Za pravdu jí přitom dává i další Hradišťanka Lucie Brázdilová. „Často chodím venčit rodině psy a situace v Hradišti je hrozná. Když například použiji vlastní sáček na uklizení exkrementů, v určitých částech s ním musím jít až tří bloky, abych vůbec našla koš, kde jej mohu vyhodit," popsala nepříjemné své nepříjemné zkušenosti.

Hradišťská radnice se však takovým nařčením brání. Podle jejího mluvčího Jana Pášmy náklady města spojené se psy dlouhodobě převažují příjmy. „Hradiště ročně vybere okolo čtyř set tisíc korun od třináct set padesáti pěti registrovaných majitelů psů. Peníze pak z velké části putují na odchyt a zabezpečení zvířat, to je zhruba dvě stě padesát tisíc korun. Zhruba dalších dvě stě tisíc stojí město nákup sáčků nebo náklady na čištění veřejných ploch po psech," upřesnil mluvčí.

Městský mobiliář navíc hodlá město v nejbližší době rozšiřovat. „Koše na psí exkrementy mohou lidé najít ve Smetanových sadech nebo v Rybárnách. Jejich sortiment navíc hodlá Hradiště rozšiřovat. Také už je zpracován projekt na první oplocený výběh pro psy ve Staré Tenici," poznamenal Jan Pášma. Ani úvahy o vlastním útulku nejsou podle něj zcela mimo hru. „V současné době orgány města neprojednávají žádný konkrétní návrh či projekt na vybudování útulku pro psy. To ale neznamená, že by město tuto problematiku odsouvalo do pozadí. Naopak se k otázce vybudování útulku staví vstřícně a uvítalo by otevřený prostor pro možná jednání," dodal Jan Pášma.