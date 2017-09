Lídři politických stran ze Slovácka ve svém volnu sbírají mince nebo programují

Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývají jen poslední týdny. V srpnu se uzavřely kandidátky a strany seznamy odevzdaly na kraje. V tom Zlínském se na předních místech objevuje mnoho lidí ze Slovácka. Šest stran dokonce do voleb povedou. Ve všech případech se jedná o ostřílené politiky, kteří působí buď na celostátní nebo minimálně v komunální politice dlouhé roky.

Petr Gazdík. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Karásek

Mezi nejostřílenější z nich patří předseda strany Starostové Petr Gazdík ze Suché Lozi. Ten sice přemýšlel o kandidatuře v Praze, ale nakonec se rozhodl pro svůj rodný kraj. Do politiky se dostal v obci, kde má rodinu. "V komunální politice působím 15 roků, v letech 2002 - 2010 jako starosta, od té doby místostarosta Suché Lozi. Do celostátní jsem vstoupil v roce 2010, kdy jsem se stal poslancem," popsal svou politickou dráhu třiačtyřicetiletý Petr Gazdík. Má jasno v tom, proč volit právě Starosty, protože jak zmínili i jeho "rivalové", volby do poslanecké sněmovny jsou spíše o stranách než konkrétních lidech. Přesto zmínil některé věci, kvůli kterým by ho, respektive stranu, lidé měli volit. "Baví pracovat pro druhé a politiku beru jako možnost něco změnit k lepšímu, ne jako nástroj svého zabezpečení. Nebo také proto, že jsem už dokázal prosadit nelehkou věc - spravedlivější rozdělení peněz pro obce a města. A protože i dál je co zlepšovat," nechal se slyšet Sucholožan. Jeho život však není jen politika, rád cestuje a chodí na výšlapy. Nikde si prý člověk neodpočine a nevyčistí hlavu tak, jako v lese nebo uprostřed luk. ČTĚTE TAKÉ: Boršice chystají výstavbu vlastního sběrného dvoru Ještě déle působí v politice lídr České strany sociálně demokratické ve Zlínském kraji Antonín Seďa. Ten do ní poprvé vstoupil v roce 1994, kdy se stal zastupitelem v Uherském Hradišti, na celostátní úrovni pak působí od června 2002. Jak sám zmínil, je tělem a duší sociální demokrat. "Politiku beru se vší vážností a poctivě. Za ty roky v politice jsem neměl jediný průšvih a chovám se slušně. Vždy jsem hájil zájem našeho města a našeho kraje," uvedl šestapadesátiletý Antonín Seďa. Aby se odreagoval, chodí na ryby, sbírá mince a věnuje se zahrádce. Nejvíce času mu ale podle jeho slov zabere vnuk Dominik.

Stejně dlouho je na politické scéně lídr KSČM, poslanec Vladimír Koníček. Začínal ve stejném roce jako Antonín Seďa v zastupitelstvu v Uherském Hradišti. Po deseti letech se přestěhoval do Boršic. V Poslanecké sněmovně je od roku 2002 a v zastupitelstvu obce Boršice od roku 2006. Právě on zdůraznil, že při volbách do Sněmovny lidé nevolí konkrétní kandidáty, ale vhazují kandidátku celé strany. "A proč by měli volit KSČM? Protože chceme sociálně spravedlivou společnost," vyzdvihl poslanec z Boršic. I on se od politiky odreagovává v přírodě, mezi jeho koníčky totiž patří fotografování mechorostů, ale rád si prý vyjede i se ženou na kole nebo rekreačně programuje. Posunout se z komunální politiky na celostátní úroveň by v případě úspěchu mohl starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, je totiž lídrem ODS. ČTĚTE TAKÉ: Zapršelo sice, ale nedostatek vody přesto dál trápí jihovýchod Moravy "Začal jsem v roce 2002 na pozici člena městské rady. V roce 2006 jsem se stal místostarostou Uherského Hradiště, od roku 2014 jsem starostou. Působím rovněž jako krajský zastupitel, a to od roku 2012," vyjmenoval Stanislav Blaha. Mezi jeho přednosti, co se politiky týče, jsou podle jeho slov zkušenosti a tah na branku, kdy umí důležité věci posouvat do zdárného konce navzdory překážkám. Vzděláním je strojař, technolog. Možná i proto se prý ve všem, co dělá, snažím být přesný. "Jsem zastáncem logického plánování, moderních technologií a metod. Přirozeně také otevřené a kvalitní komunikace s lidmi, která je při mé funkci nepostradatelná," doplnil sedmačtyřicetiletý hradišťský starosta. Dodal, že nejlépe si odpočine na rybách, rád se stará i o zahradu nebo se sejde s přáteli u sklenky dobrého vína. Nejmladším lídrem ze Slovácka je jednačtyřicetiletý Ondřej Benešík ze Strání, jednička na kandidátce KDU-ČSL v kraji. Do obecního zastupitelstva poprvé zasedl v roce 2002 a od té doby mandát vždy obhájil. V letech 2006-2010 působil i v obecní radě a na konci tohoto období byl zvolen starostou. ČTĚTE TAKÉ: Hamé za první pololetí utržilo více než 2,5 miliardy "Po zvolení do poslanecké sněmovny na podzim 2013 jsem rok, tedy do dalších komunálních voleb, pracoval souběžně jako poslanec i starosta, ovšem na vlastní návrh jsem se za práci pro obec vzdal finančního ohodnocení i odstupného," sdělil Ondřej Benešík. Důvodem pro jeho zvolení je dle jeho slov kromě programu strany i jeho celoevropský přesah a nadhled coby předsedy sněmovního evropského výboru. Relaxuje při knížce nebo cestování a nejvíce času snaží trávit s rodinou. "Nevím, jestli jsou cizí jazyky v mém případě koníčkem nebo spíše základním předpokladem, každopádně ve volných chvílích jazykové znalosti piluji," prozradil Straňan. ČTĚTE TAKÉ: V Uherském Brodě vyberou nového ředitele Domu kultury Životní motta:

Petr Gazdík: Nebát se!

Antonín Seďa: Já sloužím. Loajalita nade vše, kromě cti. Co si neudělám sám, to nebudu mít.

Vladimír Koníček: Snažím se chovat tak, jak bych chtěl, aby se lidé chovali ke mně

Stanislav Blaha: Dělat všechno poctivě a tak, aby se člověk nemusel za výsledky své práce stydět.

Ondřej Benešík: Konkrétní krédo nemám. Inspiruje mě celá řada citátů a životní moudrosti. Spoustu takových nacházím v Bibli.

Kristýna Zelienková:

Autor: Blanka Malušová