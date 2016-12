Libor Velan: Fotografování jídla je často složitější, než jídlo samotné uvařit

Bystřice pod Lopeníkem /ROZHOVOR/ - Před nedávnem vydal již svou třetí knihu regionálních receptů a pomalu připravuje další. Libor Velan z Bystřice pod Lopeníkem zatím uvařil všechny recepty, které vyšly v jeho knihách. „V pořadí čtvrtou knížku provařit nestihnu. Tam bude totiž 420 receptů," nechal se slyšet fotograf a spisovatel.

Knižní trh je poměrně zahlcen různými kuchařkami, co mají ty vaše navíc, čím si získávají čtenáře?

Kuchařky u nás zabírají asi 13 procent knižního trhu. To, co děláme, je regionální literatura. Nejsme jenom kuchařka, ale i průvodce po Slovácku. Poslední knížku jsme doplnili o výtvarné umění. Vše v kvalitní grafice s texty, které máme přeložené do angličtiny. To, co lidi zaujme na první pohled, jsou kvalitní fotografie. Čerpáme z regionu, spolupracujeme s místními lidmi a vše zpracujeme a vytiskneme u nás. To může být jedna z cest k úspěchu.

Proč mají podle vás takový úspěch?

Lidé vědí nebo to aspoň tuší, že je to o nich. Je to jejich folklor, krajina, jídlo a tradice. Všechno se to předávalo z generace na generaci a je naší povinností to uchovat a poslat dál. Dále potřebujete dobré lidi kolem sebe, protože bez vydavatele Petra Bilavčíka by první dvě knížky nevyšly. Bez kvalitní grafiky Laury Meškové bychom si do Prahy nejeli pro cenu.

Co všechno se musí podle vás namíchat, aby vznikla kvalitní kuchařka? Co by v ní nemělo chybět?

Každý recept by měl mít kvalitní fotografickou přílohu, srozumitelné členění. A je potřeba přidat i něco z historie pokrmu, aby například zahraniční čtenář pochopil, co má dělat.

Zaměřujete se na recepty z našeho regionu, je to tím, že jsou vám nejbližší?

Vždycky jsem se snažil prosazovat náš region a vše, co tady vzniká. Nemám moc rád, když se dováží produkty nebo celá kultura, která k nám nepatří. Pokud píšu kuchařku, tak používám recepty a suroviny, které jsou tu doma a místní je umí zpracovat. Pokud vydávám výtvarnou monografii, vybírám přednostně umělce z regionu.

Co hraje roli při výběru receptů, které zařadíte do kuchařky? Konzultoval jste s někým, které recepty vybrat?

Recept musí být srozumitelný a musí chutnat. Je jedno, jestli je sto nebo tři sta let starý. Výběr receptů s nikým nekonzultuji, spoléhám se na sebe.

Odkud jste recepty získával?

U každé ze tří knížek, které jsem vydal, je to jiné. Někdy to byly vlastní sběry, jindy jsem měl k dispozici rodinnou rukopisnou kuchařku. Naposledy to byl materiál z majetku muzea.

Kolik jste jich zatím sesbíral?

Přesné číslo nevím, ale odhadl bych to kolem tisícovky receptů.

Vyzkoušel jste ať už uvařit nebo sníst všechny recepty, které jste vydal?

Zatím jsem všechny recepty uvařil, protože k tomu musím dělat fotografickou přílohu. Další, v pořadí čtvrtou knížku, provařit nestihnu. Tam bude totiž 420 receptů. Bylo by to taky finančně náročné a to bych nedokázal zaplatit.

Za knihu Jak chutná Slovácko jste získal cenu za nejlepší tradiční českou a regionální kuchařku roku 2016 na festivalu Znojemský hrozen. Je pro vás větším oceněním toto, nebo spokojený čtenář, který ochutná něco podle vaší kuchařky?

V tomto případě byla spokojená odborná porota a čtenář zároveň. Je dobře, že se to takto potkalo. Škoda jenom, že nám při vydávání knih nepomůže třeba Zlínský kraj nebo větší města jako je třeba Uherský Brod. Mají asi jiné starosti, než propagovat region. Naposledy jsem nabídnul spolupráci Centrále cestovního ruchu Východní Morava ve Zlíně. Počkám na odpověď.

Vaše poslední kniha se zaměřuje na recepty z dob první republiky, proč jste zvolil toto období?

Měl jsem k dispozici rukopisnou kuchařku Květy Žižlavské, která sepsala recepty pro svoji vnučku Hanu Kosířovou ze Strážnice. Bylo to z doby první republiky a to je období, kdy byla naše země na vrcholu. To krátké období bylo tak silné, že spoustě lidí jenom myšlenka na ni pomohla překonat dva totalitní režimy. První republika to je hlavně osobnost a myšlenky Tomáše G. Masaryka.

Nejste ale jen fotograf a spisovatel, jste také správcem muzea v Bystřici pod Lopeníkem, co tato práce obnáší?

V první etapě bylo potřeba muzeum postavit na nohy a udělat nezbytné stavební úpravy. V další etapě bylo potřeba muzeum vybavit dobovým nábytkem a dramaturgicky připravit zajímavé programy a výstavy. Bylo toho v roce 2016 hodně a podařilo se nastartovat kulturu, která u nás několik desítek let spala.

Na co byste návštěvníky do muzea pozval?

V muzeu Bystřice pod Lopeníkem je k vidění stálá expozice fotografií Jana Beníčka. Do poloviny ledna je tam moje fotografická výstava Jak chutná Slovácko. Od druhé poloviny ledna bude k vidění paličkovaná krajka žen z Nivnice. Dále plánuji výstavu o Karlu Krylovi. Pro zájemce jednou týdně promítám a někdy něco uvařím.

Kromě zmíněného jste fotograf a kuchařky doplňují vaše snímky. Je těžké nafotit jídlo?

Když jsem ještě chodil do školy, tak fotografovat zátiší bylo spíše za trest. Považoval jsem se vždycky spíše za dokumentaristu. Teď jsem rád, že se to jídlo nehýbe a nemusím za ním běhat. Fotografování jídla je často složitější, než to jídlo uvařit.

Fotografujete raději krajinu nebo lidi?

Momentálně nefotím lidi, ani krajinu. Potřebuji pracovat na konkrétních tématech a ta nemám. Navíc je fotografování docela drahá záležitost a to nemluvím o výstavách. Bez sponzorů to vůbec nemám šanci zvládnout.

Které jídlo je vaše nejoblíbenějších z těch regionálních?

Jsem všežravec a chutná mně všechno. Z etických důvodů omezuji maso. Mám rád třeba ochljapnuté šišky.

Umíte vařit a co vaříte nejraději? Nebo se raději necháváte pohostit?

Mám rád dýni hokaido na všechny způsoby. Když se potřebuji dobře najíst, dám přednost vegetariánské restauraci v Uherském Brodě, Zlíně nebo Polévkárně v Uherském Hradišti.

Když vaříte improvizujete rád nebo spíše řídíte podle receptu?

V ledničce toho nikdy moc nemám, tak improvizuji.

Dáváte přednost české kuchyni nebo máte rád i ty zahraniční, popřípadě které?

Českou kuchyni mám rád takovou, jakou ji reprezentuje maminka. Kdybych měl vybrat zahraniční, kterou obdivuji, tak je to indická kuchyně. Je to hlavně kvůli rozmanitosti koření.

Libor Velan se narodil v červenci 1972 v Uherském Hradišti. Je fotograf, který se od počátku věnuje krajině Bílých Karpat, sociálnímu dokumentu a reportážím moravského folkloru. Své náměty zpracovává převážně černobíle klasickým postupem a poslední dobou i na barevný film. Fotografii krátce studoval na Lidové konzervatoři v Ostravě. Od roku 1999 pracuje ve Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, je členem fotoskupiny Andromeda z Brumova-Bylnice a zároveň členem fotoklubu Amforo DK Uherský Brod. Je o něm známo, že rád a velmi dobře maluje. Jeho práce jak fotografické, tak i malířské jsou k vidění na početných výstavách. Získal několik ocenění na celostátních fotografických soutěžích a v minulých dnech cenu i za jednu ze svých kuchařek ve Znojmě.

