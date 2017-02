Ladislav Botek: Pryč jsou doby, kdy plavali pouze předškoláci.

Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ - Po loňském 3. ročníku Sportovní ligy základních škol ministryně školství Kateřina Valachová sdělila, že plavání bude od 1. září tohoto roku povinnou součástí tělesné výchovy na I. stupni základních škol a bude tedy bezplatné. Plavecká výuka školáků je v České republice organizována od konce 60. let minulého století a postupně se stala součástí tělesné výchovy na prvním stupni základních škol.

A právě o výuce plavání na základních i mateřských školách jsme hovořili s ředitelem Plavecké školy Uherské Hradiště a předsedou České unie školního plavání Ladislavem Botkem.



Měla by být předplavecká výuka povinná už v mateřské škole?

Nebudete tomu věřit, ale „umět se pohybovat ve vodě“ je v očekávaných výstupech v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Co to znamená? Každé dítě vycházející z mateřské školy by se mělo umět ve vodě pohybovat. V působnosti Plavecké školy Uherské Hradiště jsme si to přeložili tak, že nabízíme všem mateřským školám předplaveckou výuku. Snažíme se tuto filosofii vyvážet do celé republiky. Nyní jsme si ovšem stanovili priority. Teď chceme dotáhnout do zdárného zahájení povinnou výuku plavání na 1. stupni základních škol, potom se s veškerou vehemencí pustíme do uzákonění předplavecké výuky dětí v mateřské škole.



Před čtyřmi roky jsme spolu hovořili o plánované třetí hodině povinného tělocviku. Byla na základních školách zavedena?

Plaveckou školu nepožádal nikdo z ředitelů škol, aby třetí hodina byla realizována formou plavání v bazénu. I tak bychom s tím měli problémy. V Uherském Hradišti v odpoledních hodinách chybí kapacita bazénů. Proto jdeme jiným směrem. Chceme vyhovět rodičům, kteří si přejí, aby se jejich děti seznámily s vodou co nejdříve a mohly se této aktivitě věnovat po dobu docházky do základní školy. V současné době máme v kroužcích výuky plavání více než 900 dětí od nejútlejšího věku až po poslední ročník základních škol.



Jsou ředitelé základních škol a rodiče dětí nakloněni výuce plavání?

Dokladem toho, jak se dívají ředitelé škol na výuku plavání, je skutečnost, že kromě jedné základní školy nám plavou všechny v regionu. U mateřských škol je zájem obdobný. Pryč jsou doby, kdy plavali pouze předškoláci. Jezdí kompletně celé mateřské školy, některé i obě pololetí školního roku. Zájem je velký a to nás těší.

Jak dlouho se ministerstvo školství stavělo rezervovaně k povinné plavecké výuce?

O povinnosti provádění výuky plavání se v různých formách diskutuje už 40 let. Ovšem co je to za povinnost bez finančního zabezpečení? Právě to by se mělo od letošního 1. září změnit. Kromě finančních prostředků, které už v systému výuky plavání byly, jsou vyčleněné finanční prostředky na dopravu žáků k bazénům. Aby nedošlo k mýlce. Systém počítá s tím, že povinná výuka plavání se týká dvou po sobě následujících ročníků žáků 1. stupně základní školy. Ty by měly absolvovat 40 hodin povinné výuky plavání. Jak zabezpečíme financování takzvaně nepovinně plavajících žáků, to bude předmětem diskuze na jednotlivých školách.

Je na Uherskohradišťsku dostatek plaveckých bazénů s kvalitní vodou, ale také učitelů plavání?

Mojí snahou je, aby učitelé plavání našli místo v Zákoně o pedagogických pracovnících a podle toho byli odměňováni. Práce učitele plavání je specifická a hlavně velmi náročná. A co se týká počtu bazénů? Ve Zlínském kraji jsme na tom velmi dobře. Ani dojezdové vzdálenosti nejsou velké. Přáli bychom si pouze, aby Aquapark Uherské Hradiště sloužil v dopoledních hodinách především výuce plavání dětí mateřských a a základních škol. Právě za tímto účelem byl rekonstruován do současné podoby.



Kolik žáků mateřských a základních škol dostane v pololetí „mokré“ vysvědčení? Kdy jim ho předáte?

Ročně dostává mokré vysvědčení na pět tisíc dětí mateřských a základních škol. V drtivé většině případů ctíme organizaci školního roku a výuku pořádáme v jednohodinovkách. Takže s velkým vysvědčením vždy v pololetí a na konci roku dostávají děti také mokré vysvědčení a nejlepší ještě diplom za třídní plavecké závody.



Bude mít některý z žáků na mokrém vysvědčení napsáno, že neprospěl?

Každé z dětí má jinou startovací čáru. Naší snahou je, aby výstupem byly nejenom dovednosti, ale hlavně vztah k vodě.



V kolika letech se dítě naučí plavat?

Voda je živel. Je velmi důležité, aby se děti už od raného věku s vodou seznamovaly. Každé dítě reaguje na vodní prostředí různě. Je důležité, aby se děti nebály vody, aby se učily základním plaveckým dovednostem. Na ně pak navazují plavecké pohyby a jednotlivé plavecké způsoby. Jsou-li takzvaně prsové, kraulové nebo znakové, to není vůbec podstatné. V naší plavecké škole máme detailně propracovanou výuku plaveckého způsobu prsa, a proto tímto plaveckým způsobem začínáme, přičemž nešidíme ostatní. Obecně se udává, že u pohybově velmi nadaných dětí se dá o plavání hovořit v pěti až šesti letech. Do té doby jsou to spíše pokusy o plavecký způsob, i když i tady existují výjimky. Přidám jednu radu rodičům: na děti nespěchejte a práci nechejte odborníkům.

Srovnejte, prosím, jak vypadá současný systém školní výuky plavání v Plavecké škole Uherské Hradiště s jinými školami v České republice.

Dne 8. prosince minulého roku jsme měli pravidelné setkání ředitelů plaveckých škol Zlínského kraje. Jako hosty jsem pozval také ředitele plaveckých škol sousedních krajů. Dovolím si použít citaci vyhodnocení naší práce jednoho z ředitelů ze sousedního kraje: „Vy jste na tom v rámci republiky s výukou plavání úplně někde jinde. Od vás by se měla učit celá republika.“ Je to zásluha Zlínského kraje, je to zásluha ředitelů základních a mateřských škol, zásluha rodičů a v neposlední řadě zásluha kvalitní práce plaveckých škol.