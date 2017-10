Kunovické hody připomněly 500 let tamního kostela

Bez stárků se musely letos obejít svatováclavské hody v Kunovicích. Do čela krojované chasy se postavili Michaela Štefaníková a Vojtěch Ertl.

"Měla jsem být původně mladší stárkou, ale protože se nepodařilo najít pár starších stárků, zrušili jsme i ty mladší," nechala se slyšet Michaela Štefaníková.

Na lesku hodů to však nic neubralo. Sobota se nesla v duchu oslav 500 let od postavení kunovického kostela Petra a Pavla.

U této příležitosti přijeli do města tři primicianti. P. Petr Šustáček, který slouží v Kozmicích, Pavel Hanáček, Karmelitán z Prahy a probošt František Hanáček z Olomouce.

Poslední jmenovaný celebroval i hodovou mši v kunovickém kostele.

"Na první mši si pamatuju, i když je to už 36 let. Lidé tehdy vytvořili špalír, kterým jsem měl projít. Tehdejší režim to zakázal, takže byli zklamaní," prozradil P. František Hanáček s tím, že si ještě vzpomíná, že bylo hodně horko.

Duchovní přivezl z vlakového nádraží do kostela kočár, kterému předvoj dělalo banderium. Duchovní nebyli jedinými významnými hosty, z partnerského amerického města West, přijela rovněž návštěva.

Celý víkend si pak návštěvníci hodů mohli zaposlouchat do tónů cimbálových muzik a předvedli se rovněž domácí folkloristé. V neděli odpoledne pak chasa vozila berana a zájemci si mohli zaposlouchat do tónů dechové hudby Drietomanka.