Křesla ředitelů Slováckého divadla a DDM v Brodě se třesou

Slovácko – Do obou příspěvkových organizací v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě vkládají tamní radnice nemálo peněz, přesto se na konci roku u obou musela narychlo přijímat opatření kvůli jejich financování.

Ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.Foto: Lucie Martináková

Zatímco ve Slováckém divadle ukázal závěrečný audit nedostatky v hospodaření, u Domu dětí a mládeže (DDM) v Uherském Brodě muselo prosincové zastupitelstvo města schválit mimořádnou půjčku přes dva miliony korun na mzdy zaměstnanců.

Ředitelská křesla ředitelů Michala Zetela a Aleše Řezníčka se tak povážlivě kymácejí a jejich pozice proto nejsou vůbec pevné.

„Aleš Řezníček se s DDM zapojil do projektu, jehož náklady přesahují pětadvaceti milionovou hranici, aniž by městu o svých plánech dal vědět. Přestože mají být veškeré výdaje hrazeny z dotací, existuje riziko, že mu příspěvky v budoucnu nebudou kvůli administrativní chybě dodány a potom by muselo město hradit nejen celý projekt, ale ještě dalších pětadvacet milionů jako penále," upozornil starosta Uherského Brodu Patrik Kunčar.

Komenského město tak má u krku pomyslně přiložen padesátimilionový nůž, kvůli dokončení projektu DDM, který podle zastupitelů nemá pro město žádný přínos.

„Na náš účet probíhá vzdělávání na několika školách v rámci republiky, ale ani jedna není ze Slovácka. Z mého hlediska je to nehorázné, nezodpovědné a neomluvitelné rozhodnutí ředitele DDM," shrnul Patrik Kunčar.

I proto schválilo zastupitelstvo města dvou milionovou půjčku, bez níž by DDM nemělo na mzdy zaměstnanců, které v rámci nového projektu přijalo.

Ta se mu sice po času má vrátit, přesto se vážně mluví o nahrazení ředitele organizace Aleše Řezníčka.

„Vyčkáme s rozhodnutím na další radu města, která bude po novém roce. Nicméně jsem už od více radních slyšel, že k řediteli ztratili veškerou důvěru," prozradil Patrik Kunčar.

Odvolání? Zatím plán opatření

Pochybení ředitele Slováckého divadla Michala Zetela řešili pro změnu na prosincovém zasedání radní Uherského Hradiště.

„Kvůli nedostatkům v hospodaření, které odhalil provedený audit, je nutné dopracovat vnitřní kontrolní systém organizace. Odvolání ředitele však aktuálně není na stole," oznámil mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

Vše se tak podle něj bude odvíjet až od toho, nakolik bude Michal Zetel schopný všechny slabiny odhalené auditem napravit.

„Rada města uložila řediteli Slováckého divadla, aby do 3. ledna sestavil plán opatření, který odstraní dané nedostatky," poznamenal Jan Pášma.

Řezníček: Velkou chybu jsem neudělal

Mezi pohledem obou ředitelů na výčitky ze stran města přitom panuje diametrální rozdíl.

Zatímco Michal Zetel přiznává pochybení, jehož důsledky se bude snažit co nejdříve napravit, ředitel DDM Uherský Bod Aleš Řezníček odmítl označit své jednání za chybné.

„Osobně to za velkou chybu nepovažuji, protože nikde není napsané, že bych měl povinnost podobné rozhodnutí městu oznamovat. Přesto uznávám, že jsem to oznámit mohl," vysvětloval Aleš Řezníček.

Jeho záměrem bylo zvýšit prestiž Uherského Brodu jako města Komenského, i přesto, že se nesetkal se zájmem místních škol.

„Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému pochybení, nemá podle mého rada města mandát, aby mě odvolala. Pouze na základě osobních sympatií nelze ředitele příspěvkových organizací odvolávat, a kdyby se o to přesto vedení města pokusilo, jsme připraven se bránit klidně i před soudem," dodal Aleš Řezníček.