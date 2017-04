Královská družina ve Vlčnově vyrazila za děvčaty s dvoumetrovým kančúchem

Kolik času můžeme strávit na přímém slunci? Jakým pleťovým maskám se raději vyhnout? Která mateřská znaménka by nás neměla nechat klidnými? Nejen na to se můžete ptát Aleny Štukavcové, primářky kožního oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Odpovídat vám bude v úterý 18. dubna od 16 do 17 hodin. Otázky již nyní můžete vkládat do připraveného formuláře.