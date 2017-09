Koupaliště v Bojkovicích opraví za 30 milionů

Pokud to vyjde, tak to bude bomba! Super, už se těšíme! Konečně bude pořádná koupačka! Takové reakce vzbudila na facebooku zpráva, že město Bojkovice připravuje rekonstrukci zastaralého koupaliště.

„Mile nás to překvapilo. Máme radost, že zpráva posbírala asi čtyři sta lajků,“ těší starostu Bojkovic Petra Viceníka, podle kterého by se měl rozpočet pohybovat mezi 25 a 30 miliony korun. Nejdříve se v novém koupališti návštěvníci okoupou v roce 2020.

„Návrh je propracovaný opravdu do detailů, jen si myslím, že si lidi zvykli na čistě plavecký bazén bez atrakcí a bude jim na novém koupališti chybět. Já proti tomu ale nic nemám, dětský bazének je opravdu pro malé děti, ostatní vyžití v podobě skluzavky a jiných prvků určitě uvítají,“ sdělila Slováckému deníku Bojkovjanka Veronika Peřestá, které udělalo radost zastřešené posezení u občerstvení.

Dokonalou představu, jak by nové koupaliště mělo vypadat, nabízí digitální vizualizace. Drtivá většina reakcí je sice pozitivních, objevily se však i připomínky, zda není zbytečný můstek přes bazén či zda je potřeba lávka spojující koupaliště se sportovním areálem.

Právě ta vyvolala zdaleka největší diskuzi.

„Je to úsměvný nápad. Silnice rozhodně není frekventovaná natolik, aby se nedala přejít. Dva obří znaky Bojkovic, které by měla nést, jsou pak jen takovou třešinkou, která mě pobavila. Za sebe říkám, že to je absolutně zbytečná investice. Celkově se mi ale návrh velice líbí,“ konstatovala Veronika Peřestá.

Podobných názorů bylo ve facebookové diskuzi více. „Já bych lávku nezatracoval,“ poznamenal starosta s tím, že jde jen o úvodní návrh a vše se ještě bude diskutovat.



OBYVATELÉ MOHOU NAPSAT PŘIPOMÍNKY

V bojkovickém muzeu bude v příštích dnech instalována výstavka o koupališti a obyvatelé města tam budou mít možnost tři týdny psát své připomínky, náměty či vylepšení.

„Chceme to probrat s lidmi, jejich názor nás zajímá. Až pak bude zpracován definitivní projekt,“ konstatoval Petr Viceník.

Stávající koupaliště je ve velmi špatném stavu, v posledních letech funguje na výjimku. Modernizovat se bude prakticky všechno od technologií, technického zázemí, strojovny, až po okolní plochy.

Stávající provozní objekt bude zbourán a postaven nový, stejně jako parkoviště před ním. Kolem bazénu přibudou v dnešní době už nezbytné atrakce.

Lidi pochopitelně nejvíce zajímá, z čeho budou bazénové vany.

„Jestli budou nerezové nebo plastové, to ještě není rozhodnuto. Bude záležet na financích, rozdíl totiž může činit až tři miliony korun,“ vysvětlil bojkovický starosta.

Rozpočet by se měl pohybovat mezi 25 a 30 miliony korun, město příliš nepředpokládá, že by se mu podařilo sehnat na financování dotace. Rekonstrukce by měla ideálně začít na podzim příštího roku, poprvé by se měli lidé v novém areálu okoupat v roce 2020.



Velkou rekonstrukcí v současné době prochází koupaliště ve Vlčnově. Opravovat se začalo letos v červnu, práce by podle plánu měly skončit v říjnu.

„Náklady se pohybují okolo třiceti milionů korun, příští rok už se budeme koupat,“ uvedla místostarostka Vlčnova Marta Moštková.

Letos v červenci otevřeli kompletně opravené koupaliště v Jalubí. Děti si užívaly několika herních prvků, ti starší pak nový nerezový bazén.

„Věříme, že nám bude bez dalších nákladů fungovat až půl století,“ poznamenal při otevření starosta Jalubí Karel Malovaný.



ZAJÍMAVOST

Koupaliště v Bojkovicích bylo vybudování v 60. letech minulého století. Poslední větší rekonstrukce se uskutečnila v roce 1985. Koupaliště se mohlo pochlubit raritou – vodu totiž v Bojkovicích přihřívali pomocí odpadního tepla z tamního podniku Zeveta. To však skončilo po revoluci, kdy byla firma zprivatizovaná. S vyhříváním se předběžně počítá i v novém projektu, zajišťovat by ho měly solární panely a tepelné čerpadlo.