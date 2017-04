Kostely na Brodsku mění vitráže

Odvlhčení, moderní fasády nebo nových vitrážových oken se dočkají kostely na Uherskobrodsku. V uplynulých dnech začaly práce ve farním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

Jinde, jako například v Bojkovicích nebo Horním Němčí, čekají na peníze z dotačních titulů.

Sedm vitrážových oken z kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě si odvezla do své dílny v Písku Monika Vintrová. Na jejich špatný stav upozornili farnost památkáři. Okna pochází ze začátku 20. století a na některých byl již znát věk a vlivy počasí. „Vitrážová okna se rozeberou, dobré části se zrestaurují a ty ve špatném stavu se nahradí,“ popsal pracovní proces Jiří Srnský, který má v brodské farnosti na starost technické záležitosti. Restaurátorské práce za přibližně milion 400 tisíc korun by měly trvat až do poloviny listopadu. Vitrážová okna by pak mělo chránit ještě předsklení.

„Chtěli bychom ho pořídit jak kvůli delší životnosti oken, tak kvůli zateplení,“ dodal Jiří Srnský a tím, že zrestaurovaná okna za předsklením by měla vydržet v dobrém stavu až 80 let. Velká investice čeká kostel svatého Vavřince v Bojkovicích. Svatostánek by totiž potřeboval odvlhčit. „Zvenku opadává omítka a vliv vlhkosti je vidět už i v interiéru,“ sdělil farář Jiří Změlík. V současné době čeká farnost, až nashromáždí dostatek peněz, práce si totiž vyžádají částku okolo dvou a půl milionu korun. I kvůli tomu bude projekt pravděpodobně rozdělen na několik etap. Pod jeho správu patří i kostel svatého Petra a Pavla v Nezdenicích, který letos převleče kabát. Bude se na něm měnit a vylepšovat fasáda. Ta je pokračováním opravy střechy a sanace krovu.

Stejně jako v Nezdenicích by měl nový vzhled získat i svatostánek v Bánově. I tam práce navazují na odvlhčení a zednické práce na západním křídle, kde vlivem vlhkosti došlo k porušení. „Postupně budeme řešit i další praskliny, ty jsou v podstatě po celém obvodu kostela svatého Martina,“ vysvětlil farář Jiří Kupka. Na peníze čekají rovněž v Horním Němčí. „Práce by mohly začít v červnu nebo červenci, podmínkou je ale získání dotace,“ objasnil farář Petr Hofírek. I tam by měli dělníci udělat novou fasádu, která je ve velmi špatném stavu. V minulých letech tam provedli sanaci vnitřních prostor a opravili problémy ve střeše.