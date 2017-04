Košt Tichých vín v hradišťské Redutě zahájily tóny Bachovy skladby

Uherskohradišťská Reduta se v sobotu 8. dubna stala už potřetí dějištěm společenské události s názvem Tichá vína Reduta.

Barokní prostory historické budovy přivítaly i tentokrát návštěvníky exkluzivní degustace ve slavnostním hávu – bělostné ubrusy na stolcích ovázaných ozdobnou stuhou, květiny pro dámy, naleštěné sklenice a třináct zástupců špičkových vinařství, kteří napjatě očekávali u svých stolů s víny, až vypukne další ročník exkluzivní degustace vín Tichá vína Reduta, pořádané uherskohradišťským Klubem kultury.

Za tónů známé Bachovy skladby Air v podání komorního souboru Con Amore mohli přesně v 17 hodin vstoupit do velkého sálu Reduty první z celkem 230 milovníků vína, kteří si třetí ročník Tichých vín nenechali ujít. Chodbami Reduty tak korzovalo množství lidí, kteří přišli za výjimečným vínem, postávali a listovali v katalozích a pečlivě volili, co ochutnají. „Tichá vína Reduta je úžasný koncept, přesně podle mých představ. Lidé si platí speciálními mincemi každý vzorek, a proto jakoby si více vážili toho, co ochutnají, jakoby více chápali hodnotu vína a práce vinaře.“ říká patron Tichých vín, Prezident Svazu vinařů České republiky Tibor Nyitray.

„Mnohde jsem tu zaslechl debaty o víně. Lidé zvažují, co jim stojí za utracení mincí, vybírají, porovnávají, a tak degustace působí i edukativně. U takového konzumenta pak nekvalitní vinař nemá šanci uspět,“ a dodává: „Dnes zde máme možnost ochutnat množství odrůd bílých, červených i růžových vín, užít si bohatství a množství jejich podob a tónů, poznat krásný průřez některých odrůd. Navíc jsou zde k ochutnání i technologické speciality, kterými se vinaři vracejí ke kořenům výroby vína – např. vína vyrobená metodou sur lie či battonage.“

Účastníci obdrželi při vstupu slosovatelnou vstupenku, katalog vín a drobný dárek, vzorky vína pak platili zvláštními mincemi Reduta. Degustaci navštívila i sympatická třicetiletá Petra, která na koštech není nováčkem: „Doteď jsme znali spíše košty, kde na začátku zaplatíte až pětinásobek dnešního vstupného a pak můžete bez dalších výdajů ochutnávat vše, co chcete. Tady se mi ale líbí, že tím, že se platí každý vzorek, máme jaksi větší přehled, co chutnáme, navíc díky přehlednému katalogu.“ A rozpovídá se: „S přítelem si užíváme společenský charakter Tichých vín, vážnou hudbu, slavnostní atmosféru. Trochu mě jen mrzí, že je tady i pár takových, kteří si společenské oblečení na tuto příležitost nevzali.“

Tichá vína Reduta se konala pod záštitou starosty města Stanislava Blahy a nabízela výběr toho nejlepšího od třinácti vinařů ze znojemské, mikulovské i velkopavlovické oblasti, navíc letos jako novinku dvě špičková vinařství ze Slovenska. „Čtvrtý ročník Tichých vín bude i příští rok v dubnovém termínu a už teď plánujeme, co přinese,“ slibuje hlavní organizátor koštu a ředitel Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

MARKÉTA MACHÁČKOVÁ