Košt pálenek ve Vápenicích zaznamenal 21. ledna 21 vzorků

Staré Město – Sednout a jest. O co jednoduší pravidla, o to náročnější soutěž. Ve Starém Městě v restauraci Rybníček v sobotu krátce po jedenácté hodině dopoledne začala už po druhé soutěž jedlíků o největšího řízka. Celkem sedm strávníků tak usedlo k slavnostní tabuli, aby co nejdříve spořádali dvě kila vážící řízek, takzvané sloní ucho. Vítězem se nakonec po hodině a pětadvaceti minutách stal mezi hladovou konkurencí domácí Martin Cetkovský. Podobnou soutěž přitom navštívil poprvé.