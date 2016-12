Koledování Děcek z Buchlovic diváky vánočního koncertu obohatilo

Buchlovice – Šestý ročník vánočního koncertu Příběh nekončí, který v sále Československého centra v Buchlovicích uspořádal tamní dětský folklorní soubor Děcka, bude v jeho návštěvnících ještě hodně dlouho doznívat. Možná by ty dětské zpěváky a tanečníky, které doprovázela mladá cimbálová muzika s primášem Davidem Šedou, který pro muziku připravil veškeré hudební úpravy, chtěli vidět a slyšet ještě jednou, dvakrát…

V úvodu pořadu Příběh nekončí, byl vzdán hold těm ženám, které stály u kolébky někdejšího „tanečáku", z nějž pak vznikl soubor Děcka z Buchlovic. „Čestné uznání za dlouholetou práci s dětmi v souboru bylo uděleno jejím zakladatelkám, Jitce Bartoškové a Věře Krejsové, ale také Aleně Mikulíkové, která soubor vedla 20 let," uvedla nynější vedoucí dětského ansámblu Lenka Rašticová. Poděkování se dostalo firmě KORA – kamarádům Kolařík, Raštica – kteří souboru z každého vánočního koncertu sestříhají DVD. K pěti dosavadním by mělo z toho letošního přibýt šesté.

„Vánoční koncert měl dvě hlavní roviny. Cestu Ježíše od narození, ale i cestu souboru, kterou urazil za čtyřicet let. Byl rozdělen do čtyř bloků s názvy Touha, Cesta, Spolu a Koleda," přiblížila Lenka Rašticová velkolepý, díky nápadité choreografii, dokonale sladěnému hudebnímu doprovodu, ale i hezkým výkonům šedesáti malých i mladých zpěváků a tanečníků nezapomenutelný pořad, kterým vyvrcholily oslavy 40. výročí souboru. Ten si na koncert pozval skupinku 3. ročníku tanečního oboru uherskohradišťské zušky Jany Trubačíkové.

„V souboru máme rozličné dary, díky nimž můžeme něco velkého tvořit. Něco, co přináší radost, co obdarovává. Tak i ten vánoční koncert byl poděkování bývalým tanečníkům za vzájemné obdarování," popsala své pocity Lenka Rašticová.

V závěru opravdu nefalšovaného poetického vánočního večera, který měl nápad, švih, ale také rozdával radost a dobrou náladu, se soubor rozloučil s bývalými tanečníky. „Většina z nich přešla do Folklórního studia Buchlovice. Proto v samém závěru kluci symbolicky bouchli jahodové šampaňské na oslavu přechodu z dětského do dospělého folklorního souboru. A to byl jeden z důvodů, proč měl pořad název Příběh nekončí," rozněžnila se vedoucí Děcek z Buchlovic.

„Děcka z Buchlovic s cimbálovou muzikou naservírovala divákům úžasný vánoční koncert," vysekl jim poklonu Filip Macek z Tupes, sbormistr Svatopluku a pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad.