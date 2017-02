Klíčem k úspěchu je spokojený a motivovaný učitel, tvrdí Zlatá Ámoska z Brodu Alena Ježková

Uherský Brod /ROZHOVOR/ - Titulem Zlatý Ámos na úrovni Zlínského kraje může letos pochlubit 32letá kantorka Alena Ježková, která učí na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě biologii, přírodopis a výchovu ke zdraví. V rozhovoru čtenářům Deníku prozradila čeho si se ziskem Zlatého Ámose cení nejvíc, jakou cestu ke studentům by měl učitel zvolit, aby si získal jejich respekt, či například také to, zda je při výchově lepší jedna pořádná facka, než půl hodiny vysvětlování.

V doprovodu svých studentek a se zlatou korunou na hlavě se vyfotografovala vítězska regionálního kola soutěže Zlatý Ámos Alena Ježková.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

Vítězství v krajském kole soutěže, prestižní titul Zlatý Ámos a následovný postup do celorepublikového klání. Nakolik vás tento úspěch překvapil?

Popravdě mě nejvíce překvapilo to, že mě žáci do ankety Zlatý Ámos nominovali. Toho si cením nejvíc. Všechno sami zorganizovali a zařídili, ať to byly podpisy na petici, přihláška nebo samotná obhajoba v krajském kole. Za to jim patří velký dík. To, že jsme navíc uspěli, byl pro mě příjemný bonus, který vnímám jako úspěch celé naší školy.



Čím jste si své gymnazisty jako pedagožka získala, že si vás tak oblíbili?

Z mého pohledu je to asi osobní přístup, pozitivní naladění a skutečný zájem o žáky. Ale těžko říct, to byste se musel zeptat spíše jich. (smích)



Pokud bychom se bavili o respektu středoškoláků vůči svým kantorům, jak je to v dnešní době podle vašeho názoru?

V dnešní době je už samotná otázka postavení učitele ve společnosti problematická a proto získat si respekt není vždy jednoduché. Řekla bych, že je to vyloženě individuální záležitost každého učitele. Pro mě je učitel ten, kdo vede hodinu, nastavuje pravidla a dbá na jejich dodržování, kdo je spravedlivý a jde dětem příkladem. Takový učitel si získá respekt studentů přirozeně. Tedy alespoň podle mě.

Máte pocit, že vy osobně respekt ve třídě máte?

Spíše ano.



Jak dlouho jste si respekt u gymnazistů vytvářela?

Nikdy jsem neměla problém s žáky vycházet dobře.



Platí na to nějaká obecná pravidla? Co byste doporučila středoškolským kolegům, které jejich studenti příliš nerespektují?

Já se řídím tím, že respekt by měl být oboustranný. Učitel by měl přistupovat k žákům tak, aby respektoval jejich individualitu, motivoval je k práci a také jim poskytoval zpětnou vazbu. Tím si může žáky naklonit na svou stranu a stát se pro ně přirozenou autoritou nebo vzorem.



Kam mládež vývojově v dnešní době směřuje? V čem má například oproti vaší generaci hendikep a v čem naopak zřetelně dominuje?

Mládež je podle mě pořád stejná, jen je jiná doba. Obrovskou výhodu mají děti v tom, že žádná technika jako například počítače, tablety, chytré telefony atd. jim nejsou cizí. Mají daleko snazší přístup k informacím a obrovské možnosti. Učí se cizí jazyky, můžou cestovat a získávat

neocenitelné zkušenosti v zahraničí na různých stážích, výměnných pobytech. Na druhou stranu je tato přetechnizovaná doba zároveň jejich hendikepem, kdy se vytrácí přirozená komunikace mezi lidmi, společnost je

zaměřená na výkon a mnohdy vede k individualizmu.



Generuje současný školský systém v ČR vzdělanější mládež, nebo je tomu naopak a proč?

Těžko říct. Obecně si myslím, že v naší republice bylo školství vždy na výborné úrovni. To, že někdo dosáhl na maturitu či vysokoškolský titul, něco znamenalo, což dnes příliš neplatí. Dnes mají žáci neomezený a snadný přístup k informacím, které většinou neumí aplikovat na konkrétní

situace, zdá se jim zbytečné učit se cokoli zpaměti, ale na druhou stranu se jim nechce přemýšlet a řešit problémy kreativně. Neřeší budoucnost, žijí přítomností. Když bych tuto problematiku aplikovala přímo na naši školu – víceleté gymnázium, setkáváme se zde převážně s nadanými žáky, kteří mají o studium zájem. Umíme s nimi pracovat a rozvíjet jejich potenciál napříč různými vědními obory, což se projevuje nejen úspěchy v různých soutěžích a olympiádách na republikové úrovni, ale i úspěchy mezinárodními.



Myslíte si, že by i v dnešní době měly platit argumenty některých rodičů ve smyslu lepší jedna pořádná facka, než půl hodiny vysvětlování…?

Výchova dětí je plně v kompetenci rodičů, záleží na nich, jaké prostředky a metody si zvolí.



Jaký je obecně váš názor na tělesné tresty?

Nemyslím si, že by měla být výchova založená na fyzických či jiných trestech. U dětí bychom měli upevňovat a posilovat pozitivní chování pomocí odměn a pochval a naopak to nesprávné trestat. Důležité je, aby takový trest byl aplikovaný adekvátně situaci a v odpovídající míře.



V čem by měl být podle vás Jan Ámos Komenský pro pedagogy největší inspirací?

Myslím si, že klíčem k úspěchu je motivovaný a spokojený učitel, kterého práce s dětmi baví a vidí v ní smysl. Takže taková „Škola hrou“ ale pro učitele.

Aleně Ježkové je 32 let, pochází z Uherského Brodu a bydlí v Záhorovicích. Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci obor Učitelství a na Gymnáziu J. A. Komenského v Uherském Brodě učí osm let biologii, přírodopis a výchovu ke zdraví.