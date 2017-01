Kde si bezpečně zabruslit? Třeba na rybníky u Velehradu

Velehrad, Modrá - Radost ze sněhové peřiny a mrazů měli o prvním lednovém víkendu vyznavači zimních sportů. Zatímco lyžaři a snowboardisté vyrazili na sjezdovky, cílem bruslařů na Slovácku se staly zamrzlé hladiny rybníků a dalších vodních ploch.

Bruslení na na rybnících mezi Velehradem a Modrou si nenechaly ujít desítky lidí.Foto: DENÍK/Zdeněk Skalička

Na tři stovky bruslařů, začátečníků i pokročilých, zamířilo v sobotu a neděli na ledem pokrytou hladinu jeden a půlhektarového Konventního rybníka před Velehradem. Ještě před pár dny ledem nepokrytou vodní plochu o ploše 10 krát šest metrů ale okupovalo 150 divokých kachen. Kam se ale v těchto dnech poděly, žádný z myslivců neví.

Aby si lidé mohli o víkendu na rybníku zabruslit, museli se někteří chopit lopat a sníh si ze zamrzlé vodní plochy odklidit. „Netrvalo ani půl hodiny a na rybníku vzniklo několik menších či větších hřišťátek, na nichž se začaly hrát hokejové mače. Místo branek posloužily klukům i dospělým boty," řekl úsměvem Karel Kusák.

Po obvodu Konventního rybníka zase vznikla jakási rychlobruslařská dráha, po níž kroužili zdatnější bruslaři a bruslařky, které se tu a tam pokusily o více či méně zdařilou piruetu. „Zase jsme se dočkali bruslení pod širým nebem. Rybníky před Velehradem nám každým rokem poskytnou to, co by nám žádné kryté kluziště nemohlo nabídnout. Dostatek prostoru a zadarmo neomezenou dobou bruslení," nechali se slyšet Jiří Hájek a Jan Tomala z Uherského Hradiště.