Kameny zmizelých uctí v Ostrohu památku židovským obětem nacismu

Uherský Ostroh – S Uherským Ostrohem je židovské obyvatelstvo neodmyslitelně spjato již od šestnáctého století. Na židovskou čtvrť v dnešních ulicích Kostelní a Nábřežní upomíná sedmadvacet historických domů a před vpádem německých vojsky v Uherském Ostrohu stávala také synagoga.

Ilustrační fotografie.Foto: KC Sion

Právě za druhé světové války utrpělo tamní početné židovské obyvatelstvo největší ztráty, kdy za holocaustu byly vyvražděny rodiny Bayerova, Hahnova, Mandlova a mnoho dalších. Právě na jejich památku v současnosti město připravuje projekt Kameny zmizelých.

„Jedná se o památní kameny zasazené do dlažby tak, aby se člověk, který si chce jejich nápis přečíst, musel sehnout, čímž se zároveň pokloní židům ztracených za druhé světové války," upřesnila jeho podobu starostka Uherského Ostrohu Hana Příleská.

Připomínka nacistické genocidy by se mohla v Ostrohu objevit na konci letošního roku. „Vše je zatím na začátku. Zjišťujeme, zdali bychom kameny umístili před jednotlivé domy vyvražděných rodin, nebo zdali bychom vybrali pouze jedno hromadné místo. Je třeba také zjistit, do by je vyrobil a kdo všechno se na kamenech má objevit," dodala Hana Příleská.