Kam o víkendu: Na Den Země, na bitvu o Bílé Karpaty, na pálení čarodějnic

Vyberte si z naší nabídky kulturních, sportovních a společenských akcí. Kompletní servis akcí naleznete v tištěné verzi pátečního vydání Slováckých novin.

Den Země v Uherském Brodě oslaví školy i školky

Kdy: pátek 28. dubna a sobota 29. dubna

Kde: Uherský Brod

Velká oslava Dne Země se chystá ve dnech 28. a 29. dubna v Uherském Brodě. Její první den bude patřit mateřským, základním a středním školám, druhý pak veřejnosti. Na pátek 28. dubna si pořadatelé na Masarykově náměstí připravili ekologické soutěže pro malé i velké návštěvníky. Na náměstí se budou prezentovat ekologickými hrami, kvízy, soutěžemi. Milovníci kytiček si na své přijdou na burze pokojových rostlin, které tam můžu věnovat, či vyměnit. Program na náměstí bude v pátek pokračovat pro veřejnost až do 16 hodin. Mezi 8. až 12. hodinou bude vláček Steelinka děti z náměstí svážet do areálu společností RPG Recycling, GELPO a ASSCO do Vazové ulice. Na stanovištích dceřiných společností holdingu REC Group si všichni můžou prověřit své ekologické znalosti. V Muzikohrátkách si děti zazpívají a zahrají na bubínky. Na hlavním pódiu se bude konat dětská diskotéka. K dispozici budou koloběžky a dětská vozítka a obdivovat budete moci také zvířata z kovového odpadu, která přicestují z KOVOZOO v nedalekém Starém Městě.

V sobotu 29. dubna se lze těšit na Den Země pro veřejnost. Na Vazové ulici v RPG Recycling se v 10 hodin otevřou brány veřejnosti a oslavy se tam budou konat až do 16 hodin. Děti si užijí vystoupení kouzelníka Jiřího Hadaše, který si pro ně připravil indiánskou show. O zábavu se v průběhu oslav postarají folklórní soubory a závěrečnou tečkou bude koncert kapely Tabák – Kabát Revival. Na tradičním jarmarku bude možné ochutnat trdelníky, frgály, koláčky, sýry, výrobky z rakytníku. „Jelikož se jedná o ekologickou akci, jako vstupné postačí vysloužilý elektrospotřebič – ideálně mobilní telefon, v jehož sběru se organizátoři pokusí vytvořit rekord. Pokud však doma žádný vysloužilý spotřebič nemáte, nezoufejte, vstupné na akci bude dobrovolné," uvedla koordinátorka akce Monika Ondruchová.

Bitva o Bílé Karpaty vyvrcholí leteckou bitvou tří letadel

Kdy: sobota 29. dubna od 10.00 hodin

Kde: louky mezi Stráním a Korytnou

Po třech letech se vrací na louky mezi Strání a Korytnou Bitva o Bílé Karpaty. Jednu z největších bitev konce 2. světové války si připomenou tamní obyvatelé v sobotu 29. dubna. Na Korytňanských lúkách začne v 10 hodin program plný vojenské techniky, návštěvníci uvidí leteckou bitvu, přelet gripenů a na místě se bude prezentovat i 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice. „Na místě bude asi 20 klubů vojenské historie, které se zabývají 2. světovou válkou. Z techniky nelze zapomenout na nejslavnější tank 2. světové války, sovětský T-34," popsal za pořadatele Robin Konečný. Na přelet stíhaček Jas-39 Gripen, které přiletí z Čáslavi, se mohou diváci těšit přibližně ve 13 hodin. O hodinu později pak celé odpoledne vyvrcholí samotnou bitvou, které by se mělo zúčastnit až 200 lidí v dobových uniformách, ukázku ukončí letecký boj. (bm)

Na nedělní slet čarodějnic do Archeoskanzenu Modrá

Kdy: neděle 30. dubna

Kde: Modrá

O poslední dubnové neděli čeká na děti i dospělé z Modré i okolních obcí proud hezkých zážitků. V 16 hodin postaví Moderští před obecním úřadem máj, symbol jara, o dvě hodiny později se začnou do tamního archeoskanzenu slétávat roztodivné malé i velké, čarodějnice a čarodějové. Pro ně tu bude připravena celá řada soutěží o pěkné ceny. „O dobrou zábavu se postará jako už tradičně hudební skupina Lončáci, která bude v sobotu hrát v Ostrožské Nové Vsi. Chybět nebude ani tradiční vatra, ale žádnou čarodějnici na ni rozhodně neupálíme. Ba naopak, ty nejhezčí odměníme," informoval správce archeoskanzenu Lubomír Sláma. Návštěvníkům čarodějnického sletu slibuje velké překvapení.

Výstava mařatských vinařů opět 1. května

Kdy: pondělí 1. května

Kde: zimní stadion v Uherském Hradišti

Letošní, již devětatřicátý ročník tradiční regionámní výstavy vín připravují Vinaři Mařatice opět v tradičním termínu - na 1. máje (což je v tomto roce pondělí) do prostor zimního stadionu v Uh. Hradišti.

Milovníci zlatého i rudého moku se mohou těšit na vína z podooblasti slovácké, z regionů Strážnicka, Bzenecka, Kyjovska, Mutěnicka a pochopitelně i Uherskohradišťska, doplněná o vína z podoblasti mikulovské a velkopavlovické.

Pořadatelé očekávají více než 700 vzorků špičkových vín - jako bonus budou moci zájemci mimořádně ochutnat i dvě absolutně nejlepší vína z letošního prestižního Salonu vín ve Valticích (Ryzlink vlašský, pozdní sběr r. 2015 ze Zámeckého vinařství Bzenec a Rulandské modré, výběr z hroznů, barrique r. 2013 známého vinaře Štěpána Maňáka z Žadovic).

Záštitu nad výstavou převzal starosta města Uh. Hradiště Stanislav Blaha, hrát bude cimbálová muzika Bálešáci ze Starého Města, připraven bude kvalitní bufet i dostatek míst k sezení.

Přípravy jsou pochopitelně v plném proudu a jak informoval předseda spolku Vinaři Mařatice Bohusla Jež, sběr vzorků proběhne v úterý a ve středu 18. a 19. dubna od 17 do 19 hodin v Kulturním zařízení Mařatice. Utajené odborné hodnocení je připraveno na neděli 23. dubna od 9.30 hod. pod odborným vedením a dohledem garantů Ing. Libora Zlomka z Boršic u Blatnice a Vojtěcha Luži st. z Velehradu.

A tak nezbývá, než si již nyní zablokovat prvomájové pondělí a těšit se na setkání s přáteli u dobrého vína. 39. regionální výstava vín Vinařů Mařatice bude probíhat od 9 do 16 hodin, slavnostní ocenění nejlepších vín se uskuteční v 11 hod., vstupné je 200 Kč (volná konzumace + katalog), koštovka zvlášť. Srdečně zvou pořadatelé.