Kam o velikonočním víkendu? Na jarmark, košty vín, na hrady a zámky

Řemeslníci zaplní Masarykovo náměstí v Hradišti

Kdy: sobota 15. 4. a neděle 16. 4. od 8.00

Kde: Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti

Na 140 zručných řemeslníků zabývajících se tradiční lidovou a uměleckou výrobou přijede do Uherského Hradiště na tradiční Velikonoční jarmark. Ten se uskuteční ve dnech 15. - 16. dubna na Masarykově náměstí a začne vždy v 8 hodin. Část plochy bude již tradičně patřit také tvůrcům z regionu Slovácko, kteří získali ochrannou známku Tradiční výrobek Slovácka. Na akci se ale návštěvníci setkají také se začínajícími řemeslníky. Vedle sortimentu prezentujícího přicházející jaro budou mít všichni příchozí možnost zakoupit si a ochutnat i velikonoční gastronomické speciality, které se vztahují k Božímu hodu velikonočnímu a k velikonočnímu "šlahačkovému" pondělí. Vše doprovodí kulturní program, v něm vystoupí v sobotu například Hradišťánek nebo Fčeličky a v neděli třeba Děcka z Kunovic či mužský sbor Hradišťan. (poh)

Program:

Sobota 15. dubna

10.00-11.00 - DFS Hradišťánek

11.00-12.00 - Slovácký soubor Lúčka

12.30-13.45 - Benefit bluegrass

14.00-15.00 - Aneta Poláchová

15.00-17.00 - Fčeličky

Neděle 16. dubna

10.00-12.00 - FS Lipovjan, DFS Děcka z Kunovic, Mužský sbor Hradišťan

12.00-13.30 - Kofe@Vlna

14.00-15.00 - Varmužova CM

15.00-17.00 - Kanonýři country

Buchlovický zámek oživí 50 druhů řezaných tulipánů

Kdy: čtvrtek 13. dubna - pondělí 17. dubna 9.00 - 16.00 hodin

Kde: zámek Buchlovice

Od Zeleného čtvrtku až do Pondělí velikonočního bude na Státním zámku Buchlovice již šestý ročník výstavy s názvem Tulipománie 2017. K vidění na ní bude padesát druhů řezaných tulipánů, včetně těch oblíbených Rembrandtových tulipánů. Návštěvníci se mohou přijít pokochat řezanými tulipány i jejich aranžmá denně od 9 do 16 hodin. První zmínky o tulipánech se v perské literatuře objevily už v 9. století. O šest století později se v Persii staly vytrvalé cibulovité rostliny populárními. Zvláštností mezi rostlinami z čeledi liliovitých jsou Rembrandtovy tulipány, které dovedou okouzlit pestře pruhovanými nebo skvrnitými květy.

Chcete vědět víc o egyptské mumii? Přijďte v sobotu na hrad Buchlov

Kdy: sobota 15. dubna od 17.00 hodin

Kde: hrad Buchlov

Nejeden hrad nebo zámek v naší vlasti je opředen nejrůznějšími pověstmi, s nimiž je spojena jejich historie. Hrad Buchlov má třeba svou černou parní, lípu, která roste kořeny vzhůru, ale jeho chladivé zdi ukrývají také egyptskou mumii, která prý vyzařuje negativní energii. A právě o mumii, kterou v roce 1837 ze svých cest po Africe a Blízkém východě přivezli Josef Vratislav z Mitrovic a Bedřich Všemír Berchtold, tým odborníků – antropologů, lékařů a egyptologů – získal celou řadu nových převratných informací. O nich bude v sobotu od 17 hodin hovořit v rámci odborné prezentace egyptolog a afrikanista z Náprstkova muzea Pavel Onderka. „Na základě rozluštění zachované části nápisu na rakvi se podařilo zjistit, že mumie byla pohřbena v blízkosti starověkého města Mendés v nilské deltě. Doposud převládal názor, že mumie byla pohřbena v blízkosti prvního hlavního staroegyptského města Memfidy," uvedl ve stručnosti k nejnovějším výzkumům doktor Onderka.

Velikonoce na hradě Buchlově zaujmou malé i velké

Kdy: neděle 16. dubna - pondělí 17. dubna 10.00-15.00 hod.

Kde: hrad Buchlov

V režii občanské společnosti HB collegium a správy hradu Buchlova se tam uskuteční jedenáctý ročník akce s názvem Velikonoce na hradě Buchlově. Jeho nádvoří ožijí malým řemeslným jarmarkem, v loveckém salonku se můžete setkat s tvůrkyněmi velikonočních kraslic, které je budou zdobit víc než sto let starými technikami. Do tajů paličkování, předení a středověkého pletení vlny budou návštěvníky zasvěcovat šikovné řemeslnice. Kluci a jejich tatínkové si mohou na hradě uplést pomlázku a všechny děti jsou zvány do hradních dílniček, kde si nazdobí vajíčka a medové perníčky. Pochutnat si můžete na čerstvě upečeném chlebě s ustloukaným máslem.

V Polešovicích bude ke koštu 800 vzorku vín

Kdy: neděle 16. dubna

Kde: Polešovice

Milovníci vína budou mít o Božím hodu velikonočním příležitost k tomu, aby si nenechali ujít 70. ročník výstavy vín v Polešovicích. Zatímco loni bylo na výstavě 588 vzorků, což bylo na prostory polešovické sokolovny téměř maximum, letos se jich na jubilejním ročníku sešlo osm stovek. Čtyřiceti procenty se na ní pochlubí vinaři z Polešovic. Předložených osmatřicet druhů vína hodnotilo v devatenácti komisích 76 degustátorů. Garantem degustace byl Vojtěch Masařík. Kterému vzorku mezi bílými a červenými víny přiřkli porotci titul šampiona a kdo si odnese Cenu starosty za nejlepší kolekci vín, to se návštěvníci dozvědí v neděli krátce po deváté hodině ranní.

„Mohu jen prozradit, že Cenu starosty, bronzovou sochu sv. Urbana, vytvořil akademický sochař Daniel Trubač," sdělil starosta Polešovic Michal Zapletal. Podotkl, že vzhledem k velkému počtu vzorků bude občerstvení ve dvou velkoplošných stanech před sokolovnou. Všechny bílé vzorky vín budou po celou dobu výstavy v chladicích boxech.

Od Velkého pátku bude díky teráriu na Modré džungle na dosah

Kdy: od pátku 14. dubna

Kde: objekt bývalého hotelu U Velehradu, Modrá

Anakonda žlutá, hroznýš královský a madagaskarský, krajta diamantová nebo kobercová, plivající kobra, kajman, ještěři, chameleoni, želvy, barevné žabičky pralesničky, jedny z nejkrásnějších obojživelníků vůbec, které jsou Indiány využívány k výrobě otrávených šipek a šípů pro lov.

To jsou ve stručnosti obyvatelé zbrusu nového Terária Modrá, jediného na Moravě, které vzniklo v suterénu bývalého hotelu U Velehradu, který před dvěma roky přestal sloužit svému účelu. (více čtěte ZDE)

Výstava Svěřeno papíru v kině Hvězda

Kdy: aktuálně - do 28. dubna

Kde: Kino Hvězda v Uh. Hradišti

Výstava nazvaná Svěřeno papíru představí ve foyer kina Hvězda v Uherském Hradišti plastiky, objekty a práce na papíru členů a hostů Umělecké besedy. Na vernisáži, která je naplánována na sobotu, uvede od 18 hodin práce 18 umělců pedagog FAMU Jaroslav Vanča. „Papír se stává materiálem nestranným a bezbranným, jenž může být myšlenkou povýšen či zneužit: a to se týká stejně tak jeho role nositele slovního či výtvarného sdělení," říká se v anotaci k výstavě. Ta potrvá do 28. dubna.