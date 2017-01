Jsou potomky Velkomoravanů? To ukáže výzkum DNA v Hradišti až na konci roku

Uherské Hradiště – Nejdříve v druhé polovině letošního roku. Takový je termín, kdy by se mohli dozvědět zda jsou či nejsou potomky starých Moravanů z pohřebiště v uherskohradiš­ťských Sadech dárci vzorků slin, kteří je na sklonku roku 2015 odevzdali pro výzkum DNA v Centru slovanské archeologie Moravského zemského muzea v Uherském Hradišti. Informoval o tom vedoucí Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea Luděk Galuška.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/WAVEBREAK

„Bylo by jistě krásné zjištění, kdyby někdo z nás měl svého pra, pra, pra předka pohřbeného třeba v interiéru kostela na sadské výšině a ten byl současníkem arcibiskupa Metoděje či velkomoravského knížete Svatopluka. Zatím to však ještě nevíme, protože přístroje stále pracují a pracují. a budou pracovat přinejmenším do poloviny letošního roku 2017. Takže prosíme o strpení," uvedl Luděk Galuška.

Z této informace nejsou někteří z bezmála 350 dárců příliš nadšeni. „To ticho po pěšině o výsledcích projektu mně bylo už trochu podezřelé. Popravdě jsem čekal, že ten proces testování naší DNA bude rychlejší," poznamenal Brňan Ivo Zemek, jenž svůj vzorek přijel do Uherského Hradiště odevzdat proto, že je rodákem ze Slovácka, stejně tak, jako jeho kamarád Vítězslav Hybler.

Podle Luďka Galušky však dárci nemusejí mít obavy, protože přístroje vzorky analyzují a srovnávají v nekonečném koloběhu. „Až skončí svoji práci a my vyhodnotíme získané výsledky, pak budeme moci s téměř stoprocentní jistotou odpovědět ano či ne na otázku, zda některý historický vzorek z 9. až 12. století vykazuje shodnou DNA s DNA některého ze současných respondentů výzkumu," klidní nedočkavost dárců vzorků Luděk Galuška.

V první fázi výzkumu byly komplexnímu laboratornímu výzkumu podrobeny kosterní pozůstatky asi 70 jedinců pocházející z období od přelomu 8. a 9. století po sklonek 12. století, přičemž součástí tohoto výzkumu byla i případná identifikace jejich DNA.

Za účelem zjištění, zda v současné populaci Uherskohradišťska nežijí přímí potomci oněch sedmi desítek „sadských" jedinců, vyvolalo Centrum slovanské archeologie akci, při níž mohli zájemci v prosinci 2015 odevzdat vzorky svých slin pro výzkum DNA, které jsou aktuálně srovnávány s historickými DNA. Ty přišlo odevzdat bezmála 350 zájemců, což je podle odborníků z Moravského zemského muzea velmi reprezentativní vzorek, stejně jako oněch 70 „historických" respondentů, což by mělo znamenat, že výsledky srovnávacích analýz budou mít velmi zásadní význam.

Informovali jsme

O výzkum DNA je v Hradišti mimořádný zájem

Jsou Rašticové potomci velkomoravského knížete Rastislava?

Jste potomky Velkomoravanů? Odhalí to porovnání DNA