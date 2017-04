Jiří Jilík převzal ocenění za seriál ve Slováckých novinách o bitvě na Luckém poli

Dalšími vavříny úspěchu se podařilo vyšperkovat spojení publicisty a spisovatele Jiřího Jilíka s přílohou Slováckého deníku Slováckými novinami.

Jejich někdejší dlouholetý šéfredaktor totiž za šestidílný seriál Pátrání po bitvě na Luckém poli, který si čtenáři na stránkách přílohy Slováckého deníku mohli přečíst o loňských prázdninách, získal ocenění PRIX NON PEREANT v novinářské soutěži Média na pomoc památkám. Na slavnostním ceremoniálu v Muzeu české hudby v Praze ve středu 19. dubna si z rukou předsedy poroty historika umění J. T. Kotalíka převzal Jiří Jilík druhou cenu v kategorii tisk- deníky o kterou se podělil s Michalem Poláčkem z MF Dnes.

Nutno podotknout, že letos první cena udělena nebyla. „Soutěže se účastním takřka pravidelně patnáct let. Po tolika letech už není motivem výhra, nebo cena, ta letošní byla pátá, ale chuť a snad i potřeba, pokud mně to ještě myslí a píše, podílet se na pomoci památkám, o jejichž významu pro kulturu a kulturnost člověka jsem přesvědčen. A současně je to i o setkávání s lidmi, kteří jsou na tomto projektu účastni, ať již jako organizátoři, nebo autoři soutěžních prací, tedy setkávání s přáteli stejné krevní skupiny. Vlastně si tím také dopřávám pocitu, že do novinářské obce ještě stále patřím,“ prozradil Jiří Jilík.

Ten si už třikrát odnesl v této soutěži nejvyšší ocenění. Poprvé to bylo v roce 2003 za seriál Slováckých novin „Chřiby, hory záhad a mýtů", o tři roky později za svoji reportáž ve Slováckém deníku o památném nálezu nivnického zvonu. Potřetí to bylo v roce 2013 za seriál ve Slováckých novinách „Konstantin a Metoděj na stezkách života". Navíc v roce 2011 obsadil Jiří Jilík spolu s Bořkem Žižlavským v témže klání druhé místo za seriál v příloze Slováckého deníku Na hradské.