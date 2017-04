Je to nádherný úlet i ležérní elegance, říká Barbora Lagová

Jednu z dámských kabelek přes rameno vlastoručně z džínsů doma vytvořila hlavní organizátorka akce Renata Zezulková. Netrvalo dlouho a také její veletržní příspěvek měl novou majitelku, tou se stala redaktorka Regionální televize TVS Barbora Lagová.

Kabelku od Renaty Zezulkové si koupila a označila za nádherný úlet redaktorka regionální televize TVS Barbora Lagová.Foto: DENÍK/Bohun Pavel

„Padla mi do oka, hned, jak jsem ji zahlédla, prostě láska na první pohled. Jde o takovou ležérní eleganci, nádherný úlet, hned jsem po ní šla. Navíc mě na ní nadchlo i to, že jde o originál a můžu si být jistá, že ji nikdo jiný nosit nebude. O to víc si jí vážím. Využití bude široké, chci si ji brát třeba do práce, na vycházky se psem a tak. O to víc budu na třetí kabelkový veletrh vzpomínat,“ přiznala potěšená a spokojená Barbora Lagová.