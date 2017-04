Hradišťana Augustina Matúše ocenili in memoriam za protikomunistický odboj

Život se mu změnil 17. srpna 1949. Tehdy Augustina Matúše zatkli za to, že podporoval protikomunistický odboj. Dva a půl roku strávil ve vazbě a dalších osm a půl ve vězení.

Pamětní medaili mu udělili in memoriam po 68 letech po jeho uvěznění za činnost v rámci odbojové skupiny spočívající v opatřování potřebného materiálu a tiskopisů, zajišťování dopravy, poskytování finanční hotovosti a v aktivní pomoci při přípravě útěku skrývajících se lidí na Západ. Hradišťanovi udělili pamětní medaili.

Za svého tatínka ji 29. března v Praze převzala z rukou náměstkyně ministra vnitra Aleny Netolické jeho dcera Blanka Pospíšilová.

Ta na otce vzpomíná jako na silného člověka, který se nenechal zlomit.

Na Mírově se mluvilo přes sklo

Ve vězení strávil 11 let od 17. srpna 1949 do 10. března 1960. Zatkli jej, když mu bylo 36 let.

Po vazbě v Brně a Znojmě strávil část svého žaláře na Mírově.

„Jezdili jsme ho navštěvovat každé tři měsíce. Na Mírově byly přísné podmínky, s tatínkem jsme museli mluvit přes sklo,“ prozrazuje Blanka Pospíšilová.

Bylo jí tehdy dva a půl roku, takže si toho příliš nepamatuje, ale sestra jí popisovala, jak museli mít všichni zavázané oči, než přešli od vchodu do přijímací místnosti.

„Prý jsem tehdy strašně brečela, takže mi pásku sundali, jsem snad jediná, kdo tehdy ten dvůr viděl,“ říká s nadsázkou dcera oceněného.

V Pardubicích už byly podmínky „lidštější“. Při návštěvách mohla Blanka Pospíšilová sedět otci na klíně a všichni se scházeli u stolu.

Kdyby nebylo ve vězení farářů, kriminál by nepřežil

Když Augustina Matúše po 11 letech propustili, bylo mu 47 let. Začal pracovat jako zedník v Ostravě, potom jako projektant a na Slovácku projektoval zemědělské stavby.

„Otec byl silný. Vrátil se v březnu a už v květnu koupil náš dům ve Vinohradské ulici v Uherském Hradišti,“ usmívá se Hradišťanka.

Když se o době ve vězení bavili doma, otec prý nedal dopustit na tamní faráře.

„Kdyby nebylo ve vězení farářů, kriminál by nepřežil, dávali vězňům sílu a víru, že se vše v dobré obrátí,“ prozrazuje Blanka Pospíšilová.

Po svém návratu proto často jezdil na Velehrad, kde měl známého kněze P. Vašíčka.

Maminku učitelku přeřadili na Velehrad

S poutním místem je úzce spjatý život celé rodiny. Na konci 40. let minulého století totiž právě tam přeřadili Augustinovu manželku Andělu, jež byla učitelkou.

Protože byla Blanka Pospíšilová tehdy ještě malá, našla jí tam maminka tetu na hlídání.

„Paní Schrötterová byla zlatá. Udělala pro mě všechno,“ brouzdá vzpomínkami Blanka Pospíšilová.

Vzpomíná i další ženu, která jim pomohla. „Paní Hodačová k nám přišla s plnou zástěrou jídla a říká mamince: Ber, teď to nebudeš mít lehké, Andělo,“ usmívá se.

Ve škole ji nikdo neodstrkoval

Podle svých slov měla ale v životě velké štěstí, nijak výrazně totiž nepocítila, že byl její tatínek ve vězení.

Ve škole ji nikdo neodstrkoval, v divadle hrála často hlavní role a lidé na ni byli hodní.

Tatínek se vrátil, když byla v páté třídě.

Augustin Matúš se dožil 65 let.

„Přestože byl úplně zdravý, zemřel týden po mamince,“ upřesňuje Hradišťanka.

Pět let trvalo, než vše přezkoumali

O to, aby tatínek dostal pamětní medaili a diplom, se musela sama přičinit.

Bylo totiž nutné podat přihlášku, aby příslušné orgány potvrdily, že její otec skutečně odbojářům pomáhal.

„První impulz vzešel od mé dcery. Přihlášku jsme podali v roce 2012 a pět let trvalo, než prozkoumali činy mého otce,“ sděluje Hradišťanka.

Na slavnostním aktu v Praze se dozvěděli, že takových přihlášek bylo podáno na pět tisíc a zatím bylo oceněno 1200 lidí.

V březnu to bylo s Augustinem Matúšem ještě dalších 39, z toho přibližně 34 za odboj v letech 1968–1989 a zbytek za odboj předešlý.