Hosté se nově dostanou do Sirnatých lázní po bývalé cyklostezce

Nová příjezdová cesta do Sirnatých lázní v Ostrožské Nové Vsi nahradila železniční přejezd, na kterém se stalo několik smrtelných dopravních nehod.Foto: Miroslav Hanus

Přejezd dělníci odstranili, nová příjezdová cesta pro hosty lázní vznikla rozšířením cyklostezky. „Cesta nadále zůstává cyklostezkou, současně se stala i příjezdovou cestou pro lázně. Je tedy nutné, aby tam všichni účastníci provozu dodržovali pravidla,“ sdělila místostarostka Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Bedřichové. Novinkou je chodník pro chodce.

Investorem stavby byla Správa železniční a dopravní cesty Olomouc, která na postavení objízdné trasy získala třicet milionů ze státního fondu dopravní infrastruktury. „Každý rok se provádí mimořádné prohlídky na nebezpečných přejezdech za účasti obce, správce komunikace a policie ČR. Po dohodě se starostou Ostrožské Nové Vsi Pavlem Botkem jsme se rozhodli, že postavíme objízdnou trasu a přejezd zrušíme,“ vysvětlil náměstek ředitele oblastního ředitelství Olomouc pro provoz infrastruktury Ivan Vránský. Původně se uvažovalo i o druhé variantě, při které by dělníci pouze instalovali na přejezd závory. Silnice by ale musela mít délku pěti metrů z obou stran, což tehdejší příjezdová cesta nesplňovala. Tento záměr byl náročnější, protože by investor musel vykoupit přilehlé pozemky.

Stavbu provázelo několik komplikací. „Lidem se toto řešení nelíbilo, vše podle nich bylo špatně. Stěžovali si také cyklisté, kteří museli jezdit po objízdné trase. Jinak to ale nešlo, policisté by je na hlavní cestu nepustili,“ vysvětlila Bedřichová. Stavitelé se kromě těchto problémů museli vypořádat i se špatnými plány. Kanalizace a telekomunikační sítě byly v plánech zakresleny jinak, než byly ve skutečnosti.

Sloučení cyklostezky s příjezdovou cestou zpočátku působilo problémy především hostům Sirnatých lázní. „Naši pacienti si stěžovali, že cyklisté jsou nezodpovědní a motají se jim pod kola automobilů. Vůbec si neuvědomovali, že už to není pouze cyklostezka,“ uvedla lázeňská vedoucí obchodního oddělení Jana Valešová. Dnes už je na cestě značení pro cyklisty.

Poslední smrtelná dopravní nehoda se na přejezdu stala v říjnu 2015, kdy na přejezdu zahynul pětačtyřicetiletý cizinec. Se zrušením a přípravou nové příjezdové cesty se začalo v dubnu letošního roku a celkové náklady činní 25 milionů korun. Stavba by podle Vránského měla být zkolaudována na konci letošního roku a předána do správy obce. V oblasti Zlínska a Olomoucka je to teprve druhý zrušený přejezd, který nahradila nová objízdná trasa. Poprvé toto řešení použili stavitelé v Náměšti na Hané.