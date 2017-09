Hodovou chasu ve Vážanech musely krýt před deštěm pláštěnky

Kolotoč hodů s právem nabral na Slovácku o třetím zářijovém víkendu na obrátkách. Jedny z nich se konaly ve Vážanech na úpatí Chřibů.

Letošní hodové chase tam kraloval vyučený automechanik Michal Strouhal (19) se studentkou gymnázia v Praze na Budějovické Martinou Kodrlovou (18). A slovo dodrželi i mladší stárci, vysokoškolák Martin Bartoš (20) s Renátou Šťastnou (18), studentkou hradišťského gymnázia, v jejíž rodině mají už léta k hodovým tradicím kladný vztah.

„To, že rodiny vypravují stárky, bereme jako přirozenou povinnost, kterou by na dědině udělal snad každý. Vždyť jde o následování tradice tak dlouhé, jak jen pamatují ti nejstarší lidé v obci,“ popsala své pocity Renata Šťastná, kantorka a vedoucí vážanského mužského sboru Chlapi z Vážan. Prozradila, že z jejich domu vychází letos stárka po čtvrt století. „Díky babičkám a maminkám, které v obci kdysi stárkovaly, snad naše děti předají tradice dalším generacím. Třeba se jednou dočkáme, že i naše vnoučata budou moci pořádat představitele obce o povolení hodů,“ poznamenala maminka mladší stárky.

Ačkoliv první žena Vážan Markéta Pavlíčková s místostarostou obce Miroslavem Mudrákem měli v plánu, že než chase udělí povolení ke konání hodů, prověří krojované šohaje, jak umějí kloboukový tanec. Kvůli dešti se tak nestalo, ale mládenci se s tancem úspěšně poprali až poté, co měli glejt o povolení hodů v rukách. „Právo musíte hlídat jako oko v hlavě. Jak vám ho někdo sebere, bude po zábavě. Tančete a zpívejte do úmoru, aby se všichni drželi vašeho vzoru. Musíte pečovat i o hodové hosty, aby měli všeho do sytosti,“ poučila starostka chasu, pro niž byla velká čest, po celé hody právo nést.