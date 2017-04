Hledači pokladů páchají nenávratné škody

HLASUJTE V ANKETĚ / Hledat staré mince nebo vojenskou techniku je stále oblíbenější zálibou mnoha milovníků historie. Bohužel ale právě hledači pokladů občas napáchají nenávratné škody.

„Masové používání detektorů kovů je realitou, na kterou legislativa nedokázala včas reagovat," domnívá se archeolog Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče. Při toulkách moravskou krajinou tak kvůli hledačům pokladů mizí každoročně několik desítek tisíc archeologických předmětů, které následně končí v soukromých sbírkách nebo na aukčních serverech. Fond národního kulturního dědictví se tak nezadržitelně vyčerpává a bohužel není bezedný. „Našel jsem nějaké věci z druhé světové války, ale protože mě tohle období naší historie velmi zajímá, dost jsem váhal, jestli mám nález nahlásit," přiznal se Jan Plášek. Nakonec vše poctivě odevzdal a domluvil si s profesionálními archeology i spolupráci.

„Občas něco najdu, většinou je to pro mě ale bezcenné, nedokážu slíbit, že kdybych našel velký poklad, že bych ho odevzdal, nevím," připustil s tím, že nyní už ví, že musí nález alespoň vyfotit a vše pečlivě zdokumentovat, ideálně hned přivolat odborníky.

Přibývá lidí ochotných více spolupracovat

„Existují skupiny nadšenců ochotných složitou situaci řešit spoluprací s odbornou sférou, která má paradoxně stabilní nedostatek lidských zdrojů i technických prostředků," potvrdil Miroslav Popelka. Podle něj jsou v současné době archeologové nuceni výzkumné aktivity orientovat na preventivní ochranu archeologických nalezišť cíleně navštěvovaných tzv. „nighthawkers", tedy hledači pokladů, kteří v noci tajně vyhledávají historické nálezy a pak je prodávají. Na to zčásti doplatilo například archeologické muzeum v Ostrožské Lhotě.

„Nechceme místa nálezů u vystavených artefaktů zveřejňovat i proto, abychom tam nenaváděli detektoráře, kteří pak lokalitu mohou vyplundrovat," vysvětluje archeolog David Hájek a dodává, že například zapůjčený nález kotlíku pochází z Holého kopce v nedalekých Chřibech, jehož vrchol je výkopy detektorářů provrtaný doslova jako ementál. „Naštěstí postupně vznikají různé spolky zaměřené na spolupráci s archeology," pochválil s tím, že se jedná o obrovský posun. „Touto cestou jsme schopni podchytit velké množství nálezů a otevírají se tak nové možnosti spolupráce veřejné sféry na ochraně kulturního a historického dědictví," doplnil.

Ochrana před nightwalkers

Často totiž historik nepotřebuje přímo nález, jde mu hlavně o okolnosti. Pro správné vyhodnocení potřebují vědět, kde se co našlo, jak hluboko, jak to bylo položeno apod. Pak mohou určit, co se v okolí nálezu stalo, co tam dávno bylo, kdo tam žil…

„V minulých letech se náš Ústav archeologické památkové péče Brno zaměřoval na evidenci a precizní geodetickou dokumentaci nemovitých archeologických památek na Moravě, především hradišť a dalších opevněných pravěkých sídel, ale také míst posledního odpočinku našich pravěkých a raně historických předků, v krajině dodnes velmi dobře patrných, tzv. mohylníků," připomněl Popelka. Nyní se věnuje ochraně památek, které ničí hledači pokladů.

Současně se s kolegy zaměřuje na prospekce lokalit z období historických Keltů, kteří do střední Evropy přinesli již před zlomem letopočtu znalost mincovnictví a právě jejich mince jsou vyhledávaným sběratelským artiklem a dosahují značné tržní ceny. „Jejich kulturně historická hodnota je však několikanásobně vyšší a jsou také neocenitelným datačním prostředkem, protože jsou zároveň i chronologicky citlivé," vysvětlil. V budoucích letech chce v tomto trendu pokračovat. „Uvidíme, jaký posun v regulaci novodobého hledání pokladů přinese nový památkový zákon, který v tomto směru slibuje jisté ošetření této neutěšené situace.

Autor: MARCELA KANIOVÁ, PAVEL BOHUN